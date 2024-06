Sarà Paolo Hendel a chiudere la campagna elettorale di Valentina Vadi

Arezzo, 4 giugno 2024 – Musica, risate e voglia di stare insieme. Si chiuderà venerdì 7 giugno la campagna elettorale del Centrosinistra a San Giovanni Valdarno che sostiene la candidata sindaco Valentina Vadi. A partire dalle 19 in largo Masolino da Panicale, a fianco di Palazzo d’Arnolfo, tutti i cittadini sono inviati ad un aperitivo informale in centro insieme a tutti i candidati alla carica di consigliere comunale della coalizione di Centrosinistra composta da Partito Democratico, Sinistra Italiana/Europa Verde/La Sinistra per San Giovanni e Valentina Vadi Sindaca.

Sul palco, allestito per l’occasione, salirà anche un ospite d’eccezione: il comico, cabarettista, attore e commediografo italiano Paolo Hendel, espressione della più pungente satira della realtà sociale e politica del Paese, interverrà a sostegno della candidata Valentina Vadi. Un monologo fra la gente per sorridere e riflettere a poche ore dall’apertura dei seggi.

A seguire la candidata sindaco Valentina Vadi ripercorrerà i cinque anni passati come primo cittadino alla guida del comune fra opere realizzate e progetti avviati soffermandosi poi sugli obiettivi futuri per “costruire insieme la San Giovanni dei prossimi anni”. Al suo fianco i 47 candidati alla carica di consigliere comunale per il Centrosinistra.

Il sottofondo musicale creerà la giusta atmosfera per chiacchierare, confrontarsi e stare in compagnia.