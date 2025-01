Arezzo, 10 gennaio 2025 – Rossi (Lega): Telecamere di sicurezza a San Giuliano e Le Poggiola

Iniziativa del Capogruppo Lega e Segretario di Arezzo Federico Rossi che chiede l'installazione di telecamere di videosorveglianza nelle frazioni di San Giuliano e Le Poggiola per aumentare la sicurezza.

"Ho proposto questa azione perchè reputo fondamentale dotare le Frazioni del Comune di Arezzo e in questo caso San Giuliano e Le Poggiola di telecamere di videosorveglianza per garantire la massima sicurezza ai residenti contro i furti nelle abitazioni e qualsiasi altra forma di illegalità. Queste dovranno essere posizionate in corrispondenza dei principali punti di ingresso e di uscita delle due Località. L’utilizzo della tecnologia rappresenta un passo significativo verso un territorio più sicuro e un modo per rassicurare i cittadini.

Questa rete di sorveglianza ha come fine principale quello di monitorare i flussi di persone e autoveicoli che accedono alle Frazioni, contribuendo così a una maggiore sicurezza per tutti i residenti.

Con l'Assessore Casi abbiamo fatto un primo incontro, delineando un cronoprogramma per portare avanti questo iter in tutte le sue fasi.

L'installazione di telecamere di videosorveglianza nelle Frazioni del Comune di Arezzo costituisce un'efficace deterrente per prevenire e contrastare attività criminali. Inoltre consentono alle forze dell’ordine di svolgere il proprio lavoro in maniera più efficace aumentando la sicurezza delle aree sorvegliate, grazie anche alla raccolta di informazioni utili per lo svolgimento delle indagini.

L’Amministrazione comunale da diversi anni ha intrapreso numerose azioni per prevenire fenomeni di insicurezza e degrado urbano. In quest’ottica, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza anche nelle suddette Frazioni rappresenterà un passo importante nel contrasto ai furti nelle abitazioni e alle azioni criminose.

Con questa iniziativa l’obiettivo della Lega di Arezzo è quello di migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità."