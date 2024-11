Arezzo, 12 novembre 2024 – ORA: “Pronti per i prossimi appuntamenti politici e amministrativi. Il guanto di sfida alla sinistra è lanciato”

"Protagonisti nel 2025 e nel 2026, l'esperienza Ghinelli perno del civismo alternativo al Pd" “Si parte in 100 per iniziare a fare il punto sul presente, ma soprattutto pronti a guardare al futuro con una certezza: ORA sarà protagonista sia alle regionali del 2025 e ancor più alle amministrative di Arezzo del 2026. L'obiettivo dichiarato è quello di puntare per entrambi gli appuntamenti a guadagnarsi ruoli centrali sempre con spirito di squadra, ma senza timidezza. Anzi, tra i "100 per Ora" c'è la consapevolezza di avere donne, uomini, esperienze ed idee su cui scommettere per ruoli di primissimo piano. Ma non solo: la lista civica del Sindaco si propone di essere per il futuro la "calamita" del civismo aretino alternativo alla sinistra e alleato solido e saldo dei partiti del centrodestra. Non a caso erano presenti anche rappresentanti di associazioni culturali e civiche che da tempo lavorano in città e che potrebbero rafforzare l'area civica e moderata in sinergia con ORA. La politica - anche municipale - ha assolutamente bisogno dei partiti, ma non si esaurisce solo con i partiti. Questo è il punto su cui, da gennaio 2025, si inizierà a lavorare per dar vita ad una forte e ampia area civica alleata dei partiti di centrodestra che, dalla Multiutility alle politiche sociali, dall'economia alle infrastrutture, dalla sanità alla cultura, sia operativa nel progettare l'Arezzo che guarda ai prossimi dieci anni. Ormai il guanto di sfida alla sinistra è lanciato”.