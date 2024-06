Ghinelli: “Grazie per il sostegno, la presenza dei centristi è forte ad Arezzo”

Arezzo, 10 giugno 2024 – “Inizio ringraziando tutti coloro i quali in questi neanche 35 giorni di campagna elettorale mi hanno sostenuto nel progetto di dare alla sfida di Antonio Tajani un contributo importante. Nella città di Arezzo i centristi superano, di poco, l’8%, due punti in più rispetto al dato toscano e un punto in più rispetto al dato dell’Italia centrale dove si misurano anche i voti di Roma e del Lazio. Credo che questo risultato sia in parte dovuto anche all’innesto della mia esperienza di sindaco civico che ha vissuto questa campagna elettorale come candidato indipendente funzionale a sommare voti e a portarne, più che fare emergere le preferenze all’interno dei voti di partito. Il sesto posto tra i candidati del centro Italia, in Toscana, e il primo nella mia città tra i candidati della mia lista sono un contributo che consegno all’idea di un centro sempre più forte. Un centro forte che ha storia solo se alleato con una straordinaria leader del centro destra come Giorgia Meloni e che dimostra che fuori dal centro destra non c’è spazio per nessuna proposta liberale, civica e moderata. Fin da subito il risultato di Arezzo è a disposizione di Tajani e dell’esperimento di una federazione di centristi per trovare tutte le formule per crescere ancora come secondo partito della coalizione di centro destra e come anima popolare insieme con i conservatori di Giorgia Meloni”.