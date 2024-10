Elezioni del consiglio provinciale, i nomi del Casentino

Arezzo, 1 ottobre 2024 – “Congratulazioni alle nostre Anna Canaccini, eletta per il Centrosinistra per Arezzo, e Marta Mancianti, eletta con Patto Civico Intra Tevere et Arno, al Consiglio Provinciale di Arezzo. Due donne determinate e capaci e che, con questa elezione, avranno ancora più strumenti per lavorare concretamente per il benessere della comunità.

Grazie a loro, Bibbiena e il Casentino ritrovano la giusta centralità. Lavoreremo con ancora più forza e mezzi a disposizione per portare avanti le istanze del nostro territorio.

Un augurio di buon lavoro anche a Lorenzo Basagni, altro rappresentante casentinese eletto in Consiglio Provinciale per la lista di centrodestra Comuni in Provincia.

Il commento di Marta Mancianti: “Sono orgogliosa di essere stata scelta a rappresentare il "patto civico" con il territorio e i Comuni della Provincia di Arezzo. Dó significato e importanza alle parole e per questo, nel mio mandato, metterò il mio massimo impegno per onorare il patto che ho stretto con il più alto senso di responsabilità civica, ossia per la comunità che rappresento. Un patto con le persone, con i cittadini, come cerco di fare in ogni ambito della mia azione politica, a partire dal Consiglio Comunale di Bibbiena.”

Il commento di Anna Canaccini: “ Ce l’abbiamo fatta! Si, non io, ma tutto il Centro Sinistra che mi ha sostenuto ed è riuscito a far entrare nel Consiglio Provinciale ben 5 consiglieri, uno per ciascuna zona.

Un grande risultato, un grande lavoro di squadra! Spero si riparta proprio da qui: fare squadra, trovarsi, confrontarsi e puntare su un unico obiettivo, in questo modo si potrà continuare a vincere.

Il mio grazie va a tutti i consiglieri dei comuni che mi hanno sostenuto E votato. Grazie davvero di cuore, a tutti.

E adesso al lavoro per affrontare i problemi grandi e piccoli che ci aspettano, ricordando sempre che saremo presenti al Consiglio Provinciale, cosi come a quello Comunale, per trovare le soluzioni ai bisogni e alle istanze di tutti i cittadini che con il voto ci hanno delegato ad occuparsene.

Le mie congratulazioni anche agli altri consiglieri casentinesi eletti: Marta Mancianti , compagna di viaggio nella Lista di Comunità alle elezioni comunali di Bibbiena e presente con me nel gruppo di minoranza in Consiglio Comunale, e Lorenzo Basagni di Poppi. Buon lavoro a tutti.”