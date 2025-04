Edilizia, Mazzetti (Fi): «con nuovo testo unico più semplice lavoro amministratori»

Arezzo, 14 aprile 2025 – «Tutte le amministrazioni hanno problemi con i lavori

pubblici e le costruzioni. Proprio per questo è fondamentale ascoltare i territori, le imprese, i professionisti, le categorie. Un sentito ringraziamento, perciò, al comunale e al provinciale di Forza Italia ma anche ai sindaci e agli amministratori presenti e al presidente provincia Arezzo. Dal percorso di ascolto e confronto è nato il nuovo testo unico delle costruzioni, che tiene edilizia e urbanistica insieme

per la prima volta. La normativa nazionale, sia urbanistica sia edilizia nazionale, è vetusta, con una stratificazione successiva pesante, a partire dalla modifica Titolo V, che ha creato inutili contenziosi e incertezze interpretative.

L'obiettivo è passare dall'indisciplina delle norme alla disciplina dei principi, rimettendo al centro la progettazione anziché la burocrazia. Bisogna, inoltre,

allineare i vari atti attuativi: permesso a costruire, Scia, edilizia libera - e basta -, con una modulistica unitaria, sportelli unici tutti informatizzati e digitalizzati.

Abbiamo scelto la formula della Legge delega e, in 24 mesi, può essere operativo il nuovo testo unico. In più, con il Salva-Casa potranno tornare sul mercato tutta una serie di immobili fino ad oggi bloccati, partendo dai moduli che la

Consulta Stato-Regioni ha approvato e, adesso, entro il 9 maggio devono essere recepiti dalle regioni e, successivamente, dai comuni. Questo è stato un primo passo

per rimettere in mercato immobili ma non è sufficiente se non facciamo subito testo unico costruzioni Con iniziative come quella di oggi riusciamo a raccogliere istanze e

migliorare le leggi per rendere più semplice la vita alle persone e agli amministratori». Lo ha detto Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, responsabile nazionale

dipartimento lavori pubblici di FI e presidente dell'Intergruppo parlamentare Progetto Italia, nel corso di un evento a Sansepolcro (Arezzo), insieme al sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti, al presidente della Provincia di Arezzo,

Alessandro Polcri, al coordinatore provinciale di Forza Italia, Bernardo Mennini.