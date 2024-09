Arezzo, 3 settembre 2024 – Sulle dimissioni di Andreani da Presidente della Commissione Bilancio, interviene il gruppo consiliare Pd: «ennesima tegola sul centrodestra aretino» «Sono state presentate in questi giorni le dimissioni da Presidente della Commissione Bilancio da parte del consigliere Andreni, ex Lega, che già da tempo non condivideva metodi e politiche di questa amministrazione di centrodestra tanto da manifestare in più occasioni il proprio dissenso. Dopo molti Consigli comunali interrotti a causa dell'assenza di numerosi consiglieri di centrodestra, in cui non sono state approvate pratiche importanti, tra cui il bilancio, assistiamo all'ennesima defezione nell'amministrazione Ghinelli. Tutto questo mentre Arezzo è una città sempre più degradata e insicura, si aprono cantieri agostani, il Sindaco spesso risulta assente, si nota solo l'abbattimento di alberi in numerose parti della città. Riteniamo dunque che questo teatrino tutto interno alla destra aretina concentrato su poltrone e posizioni di potere debba avere al più presto termine. Ne ha bisogno Arezzo, che necessita di amministratori presenti e impegnati, con idee innovative per risollevare la città che purtroppo perde di anno in anno posizioni nelle classifiche di ricchezza e qualità della vita», conclude il il gruppo consiliare Pd.