Arezzo, 10 gennaio 2025 – Chiusura sportelli bancari, Casucci (Lega), da Ceccarelli polemica pretestuosa: sa quel che votano i consiglieri Pd?

“La smania da campagna elettorale si è già impossessata del capogruppo Pd in Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli. Anziché fare fronte comune nella difesa di importanti presidi sul territorio come gli sportelli bancari Ceccarelli, malamente consigliato, ha pensato bene di polemizzare su un atto a mia prima firma dedicato alla chiusura dell’ultimo sportello bancario a Rigutino. Nella sua autorevole veste di guida dei consiglieri regionali dem Ceccarelli dovrebbe essere a conoscenza dell’operato del gruppo Pd, visto che i ‘suoi’ consiglieri hanno contribuito alla redazione della mozione e votato a favore”.

Così il consigliere regionale della Lega Marco Casucci replica alle dichiarazioni del presidente del gruppo Pd Vincenzo Ceccarelli relative all’approvazione di una mozione sulla desertificazione bancaria a Rigutino e in altre aree della Toscana.

Mozione a prima firma Casucci, a cui si sono aggiunti i consiglieri Pd Mario Puppa e Fiammetta Capirossi (pdf allegato).

“Evidentemente preso da altre priorità di natura elettorale e non istituzionale, Ceccarelli non era al corrente delle scelte dei consiglieri del Pd, altrimenti, conoscendo le sue capacità, si sarebbe guardato bene dal polemizzare con me su un atto approvato anche grazie al contributo del suo gruppo. Non mi resta che esprimergli solidarietà per il mancato coinvolgimento nelle scelte dei suoi consiglieri e invitarlo a stare sereno: il mio impegno a favore del territorio aretino in Consiglio e nelle interlocuzioni con il governo prosegue senza sosta”, conclude Casucci.