Arezzo, 30 gennaio 2025 – Ceccarelli e De Robertis : “Nell’area ex Sacci situazione surreale. Chi è competente intervenga. A rischio la salute pubblica”.

“Noi crediamo che la situazione surreale creatasi nell’area ex Sacci debba risolta una volta per tutte, senza ulteriori indugi. Per questo abbiamo scritto ai soggetti competenti affinchè ognuno si attivi per porre fine a questa situazione di stallo, al fine di tutelare la salute dei cittadini”.

Con queste parole, il capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Vincenzo Ceccarelli e la Presidente della commissione ambiente e territorio Lucia De Robertis, commentano le notizie apparse oggi sulla stampa.

“Quello che leggiamo oggi sui giornali e che avevamo già letto nella lettera inviataci dal Sindaco di Bibbiena aumenta ulteriormente le nostre preoccupazioni, perché ci troviamo di fronte all’emergere in un conflitto alimentato da una permanente diversa visione sullo stato dell’area ex-Sacci, tra l’amministrazione comunale di Bibbiena, il Dipartimento di Arezzo dell’Arpat e il Dipartimento prevenzione dell’Ausl Toscana Sud-est. In due comunicazioni fatte al comune di Bibbiena da Arpat e Asl negli scorsi mesi di Settembre e ottobre infatti, appare chiara e accuratamente motivata l’attestazione della presenza nell’area ex-Sacci di materiali pericolosi per la salute e la richiesta al comune di Bibbiena di agire al fine come previsto dalla legge al fine di ottenere dagli obbligati la rimozione di tali materiali .

Nella lettera inviata il 29/10/2024 dal dipartimento di Arezzo dell’Arpat, infatti, … si ribadisce la necessità e si rinnova la richiesta a Codesto Ente di procedere all'emissione una ordinanza ai sensi dell'art, 192 c. 3 del D.Lgs 152/2006' a carico della proprietà, ai fini della corretta gestione di tutti i rifiuti ancora presenti nel sito, così come richiesto nel nostro precedente parere n.41817 del 31/05/202312. Ciò nel minor tempo tecnicamente possibile alla redazione del provvedimento ordinativo, visto anche il tempo già trascorso ….

E, ancora, nella risposta inviata in precedenza al comune dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana Sud-Est il 26/9/2024, si legge che : … Al momento attuale, trascorso oltre un anno dalla suddetta comunicazione di ARPAT, qualora ARPAT confermi che la situazione del sito è rimasta invariata rispetto a quella segnalata lo scorso anno e che si possa pertanto determinare il rilascio di fibre nell’aria, non possiamo che ribadire che ciò costituisce un rischio sanitario e che questo deve essere quanto prima eliminato con interventi di messa in sicurezza …

Ciò nonostante, nella sua risposta alla lettera da noi inviata, il Sindaco di Bibbiena continua ad affermare che … E’ fondamentale perciò ribadire che, contrariamente a quanto spesso si lascia intendere, da diversi anni l’area è ormai libera da qualsiasi gravame e vincolo ….

Una situazione a dir poco insostenibile, concludono Ceccarelli e De Robertis, soprattutto tenuto conto del fatto che, nel mentre si continua a disquisire sullo stato delle cose, chi si trova a correre il rischio sanitario cui fa riferimento il Dipartimento dell’Asl, sono i cittadini. Questo è il bene primario da tutelare. Diventa anche poco realistico parlare di progetti da realizzare per il recupero dell’area. La Regione ha già messo a disposizione 32 milioni per realizzare un’opera viaria che metta in sicurezza quel tratto di Sr 71 e che sarebbe indispensabile per qualsiasi sviluppo si voglia immaginare per quell’area, ma è evidente che prima di parlare di progetti si deve tutelare la salute pubblica.