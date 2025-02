Campagna elettorale elezioni regionali 2025, l’incontro con Simona Bonafè

Arezzo, 13 febraio 2025 – Si avvicina la prossima tornata elettorale, le elezioni regionali nella nostra Toscana e gli schieramenti, dall’una e dall’altra parte, si delineano in maniera sempre più chiara.

Per il campo largo del centrosinistra condotto dal Partito Democratico insieme alle altre forze - Avs, M5s, Italia Viva, Azione, Più Europa, lista civica personale - il candidato è l’uscente governatore Eugenio Giani.

A sostegno di questa candidatura e di quelle dei candidati consiglieri si stanno organizzando in tutto il territorio regionale incontri ed eventi, come quello che si svolgerà proprio a Bibbiena giovedì 27 febbraio alle ore 18 presso la Bocciofila bibbienese con l’onorevole del Partito Democratico Simona Bonafè, a cui seguirà una cena, momento di incontro e di condivisione. Ecco quindi che i circoli, i militanti e tutta la comunità del centrosinistra da ogni parte della regione, compresa quella di Bibbiena e del Casentino, si sono attivati per contribuire a questa campagna elettorale e per promuovere quell’idea di Toscana che include, che tutela, che non lascia indietro nessuno, che si migliora e che cresce, accettando le sfide del futuro senza dimenticare la propria identità.

Anche nello schieramento di centrodestra tutto si sta via via delineando, a partire dal candidato che sembra essere stato individuato nella figura di Alessandro Tomasi appartenente al partito di Fratelli d’Italia. A tal proposito si è svolto nei giorni scorsi ad Arezzo un incontro di Tomasi con il fronte dei civici e dei moderati ed esponenti dei partiti di centro destra del territorio, davanti ad una platea composta da amministratori, esponenti delle associazioni di categoria, imprenditori e cittadini.

I due fronti quindi diventano chiari e soprattutto chi decide di farne parte, come il nostro sindaco Vagnoli e la sua maggioranza, che erano presenti all’incontro del possibile candidato del centrodestra Tomasi. E se è vero che l’essere civici non significa riconoscersi in un partito, è vero che se le scelte del nostro sindaco sono sempre e ripetutamente rivolte a destra non può più essere un caso. Diventa sempre più difficile negare che ci sia un chiaro posizionamento e farlo parrebbe quantomeno incoerente, si palesa, per fortuna noi crediamo, quel segreto che tutti sanno ma che nessuno dice: si può essere di qualsiasi partito si desideri, purché si abbia l’onestà intellettuale di dichiararlo, e se non sono le parole a dimostrarlo, almeno che siano i fatti, innegabili, a togliere i dubbi a chi ancora li ha. Una volta può essere un caso, ma qui si tratta di chiare scelte politiche ed il nostro sindaco con la sua squadra ha scelto da che parte stare, anche stavolta il centro destra.

PD Bibbiena

PD Coordinamento Casentino