Firenze, 18 ottobre 2021 - E' poco sopra il 50% l'affluenza definitiva in Toscana per i ballottaggi 2021. Pre la precisione è al 51,6%, mentre era stata del 56,4% al primo turno. Erano due i comuni al voto al secondo turno per eleggere il nuovo primo cittadino. A Massarosa l'affluenza è al 45%, contro il 50,7% del primo turno. Scende dunque sotto la soglia psicologica del 50% l'affluenza a Massarosa. Più alta invece la partecipazione a Sansepolcro: l'affluenza definitiva è infatti al 61,1% (era stata al 65,2% al primo turno).

