Arezzo, 11 setembre 2024 – “Arezzo: la frazione di Rigutino alle prese con la sparizione di alcuni esercizi commerciali. In vista disagi per i cittadini anche per la chiusura della locale filiale di Intesa San Paolo. Nostro atto in merito.” Il commento di Marco Casucci (Lega). “Ci siamo a più riprese occupati del cosiddetto fenomeno della desertificazione bancaria, un modus operandi che crea, specialmente nei piccoli centri, molti disagi ai cittadini-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega.” “Il nostro Consigliere comunale di Arezzo, Piero Perticai, ci ha segnalato la sparizione di esercizi come l’unico supermercato disponibile, oltre ad altre attività commerciali, così come, prossimamente, lo sportello di Intesa san Paolo-prosegue il Consigliere.” “Specialmente le persone più anziane appaiono quelle maggiormente penalizzate e quindi bisogna evitare che queste generalizzate chiusure diventino sempre più numerose ed insostenibili per gli utenti-precisa l’esponente leghista.” “A tal proposito, quindi, ho predisposto un atto in cui chiedo alla Giunta regionale d’intraprendere tempestivamente azioni specifiche per scongiurare la predetta deleteria scomparsa di questi esercizi-conclude il rappresentante della Lega.”