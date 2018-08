Pistoia, 21 agosto 2018 - L’annata pallavolistica 2018/19 ha avuto inizio per le società pistoiesi. È stata l’ultima compagine pallavolistica a concludere la scorsa stagione (ha terminato gli allenamenti i primi giorni di agosto), è stata la prima a ripartire. La prima squadra del Pistoia Volley La Fenice, che disputerà ancora una volta il torneo di serie C femminile regionale toscano, si è radunata alla palestra Bizzarri agli ordini del nuovo coach, Daniele Tonini, e ha tosto iniziato la preparazione precampionato.

“Al momento hanno ripreso ad allenarsi le 9 atlete che lo scorso anno hanno conquistato la salvezza nella massima categoria regionale più Banci e Burchietti – fanno sapere i dirigenti fuxiablu –. Queste ultime provengono dalla formazione che l’annata passata ha giocato il Campionato Territoriale Appennino Toscano di Prima Divisione. Sono ancora da chiarire, e lo faremo nei prossimi giorni, le posizioni di Chiara Bruni, che ha chiesto di poter provare una esperienza nel torneo di serie B/2 nazionale e sta trattando con una squadra toscana di questa categoria, e Cinzia Mati, che deve avere il nullaosta della sua società di appartenenza, il Volley Aglianese.

Non è escluso che a breve a queste pedine si aggiungano altri elementi. Abbiamo contatti con diverse pallavoliste e speriamo di poter definire qualche trattativa. Vorremmo mettere a disposizione di Tonini una rosa-giocatrici completa”. Per poter conservare la categoria, meglio senza i patemi d’animo del 2017/18. Quello che è certo è che per Tonini non sarà un compito semplice.

Gianluca Barni