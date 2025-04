Torna la Maratonina del Partigiano a Bonelle

Pistoia, 21 aprile 2025 – Il Circolo ARCI di Bonelle, con il patrocinio dell'Anpi, in occasione della Festa della Liberazione del 25 maggio, ripropone la tradizionale "Maratonina del Partigiano", giunta alla 49ª edizione. Quest’anno la competizione si svolgerà su una distanza ridotta di 13 chilometri. Un appuntamento ormai storico, che unisce sport e memoria in una giornata simbolo della libertà e della pace. La corsa rappresenta un modo gioioso e partecipato per onorare i valori della Resistenza e trasmetterli alle nuove generazioni.

Tra gli elementi che rendono unica questa manifestazione c’è l’attenzione rivolta ai più giovani: la Maratonina del Partigiano è infatti una delle poche gare che ancora prevede la partecipazione delle categorie giovanili su distanze a loro congeniali, con iscrizione gratuita e partenza subito dopo lo start della gara principale. Il tracciato si snoderà tra le stradine secondarie che costeggiano le ordinate coltivazioni dei "piantaioli pistoiesi", offrendo un suggestivo scorcio dell’operosità agricola locale. Come da tradizione, ogni partecipante riceverà in premio una piantina ornamentale, simbolo della cura e del radicamento che questa gara ha nel territorio. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.