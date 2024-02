La nona giornata di ritorno dei campionati di serie B Interregionale e C premia gli sforzi di Endiasfalti Agliana e Gioielleria Mancini Monsummano. Niente da fare, invece, per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata e la Valentina’s Camicette Bottegone. In B, Quarrata cade tra le mura amiche con Cecina, che si impone 71-64. Decisivi i punti di Bruni per battere la resistenza della squadra di coach Tonfoni, capace di recuperare il -9 del 30’ e andare anche in vantaggio nell’ultima frazione. Quarrata è quinta in classifica con 24 punti, tanti quanti quelli messi assieme da Lucca, sesto. Insegue la Virtus Siena, capolista a 30, Empolese e Cecina 28, San Miniato 26. Quarrata: Marini, Mustiatsa 8, Severieri, Balducci 5, Molteni 11, Falaschi, Calugi, Regoli 9, Pieralli, Antonini 16, Agnoloni, Tiberti 15.

Nel girone A di serie C, brusco stop di Bottegone, che interrompe a 4 la striscia di vittorie consecutive. Complice un atteggiamento difensivo sbagliato, e nel finale alcune scelte arbitrali contestate, Valdisieve passa in via Santi 93-80 e si prende due punti importanti da portarsi dietro nel prosieguo della stagione. Bottegone è ottavo in graduatoria con 16 punti. Bottegone: Magnini 4, Santangelo 7, Pierattini, Mati 6, Cukaj 16, Mucciola 3, Banchelli 5, Riccio 11, Delage 18, Milani 10.

Nel girone B di C, prestazione sontuosa di Agliana, che blinda il proprio parquet dagli assalti della Sancat, affermandosi 83-68. Dopo un primo quarto frenetico, coach Gambassi e i suoi hanno alzato i giri del motore, soprattutto in difesa, e da lì non c’è stata più partita. Agliana è quarta in classifica a quota 22, dietro a Mens Sana Siena 30, Pino e Sancat Firenze 24. Agliana: Zita 2, Andrei 8, Rossi 26, Nieri 3, Bacci 14, Mucci 12, Bonistalli 8, Mbengue 3, Bibaj, Nesi 7. Nello stesso girone, ancora un successo prezioso in ottica seconda fase del torneo per Monsummano, che espugna 81-72 Carrara con una prova convincente. L’uomo copertina è Sebastiano Manetti, che piazza una "doppia doppia" da 18 punti, 11 rimbalzi e il 100 per cento al tiro dalla lunga distanza. Shoemakers: Danesi 8, Cantrè 2, Tonfoni ne, Meacci 9, Calderaro 9, Vettori ne, Lepori 5, Giusti 6, Tommei 17, Cellerini 7, Santi, Manetti 18.

Gianluca Barni