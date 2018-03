Pistoia, 21 marzo 2018 - Si avvicina la finale di Coppa Toscana. Sabato Le Querci affronterà il Gavena al campo Giardinetti di Lamporecchio (ore 16.30). Per la formazione pistoiese l’ennesima finale che potrebbe aprire le porte agli spareggi nazionali, un appuntamento spesso raggiunto dal club. Intanto però continuano i campionati provinciali. Eccellenza: Monsummano-Ramini Can Bianco 1-0, Nuova Dajc-Via Nova 2-2, Casini Boys-Molin Nuovo rinv., Valdibrana-Chiesina Montalese 1-5, Spell Campiglio-Cantagrillo 0-3, Bottegone-PRJ Acconciature 2-0, Hellas Ponte Serravalle-Le Querci 3-5. Classifica: Le Querci 43; Cantagrillo 40; Nuova Dajc 34; Via Nova 31; Monsummano 27; Molin Nuovo 25; Chiesina Montalese 24; Casini Boys 20; PRJ 19; Hellas Ponte 18; Ramini CB 17; Spell 16; Sperone 14; Bottegone 13; Valdibrana 7. Prossimo turno: Ramini CB_Dajc (lun, Frascari, 21), Via Nova-Casini (lun, Pieve a Nievole, 21.15), Molin Nuovo-Valdibrana (lun, La Palagina, 21.15), Chiesina M-Spell (sab, Chiesina M., 14.30), Cantagrillo-Bottegone (mart, Frascari, 21.15), PRJ-Hellas (lun, Loik, Monsummano, 21.15), Le Querci-Sperone (lun, Franchi, Agliana, 21.15). Promozione: Pistoia San Marco-Masotti 1-3, Montagnana-L’Uragano 3-5, Nylon Group-Santomoro rinv., Piuvica-Gosto Bar 0-0, Bonelle-Solve Repete 5-3, Longobarda-Ponte alle Tavole rinv., RB valdinievole-Scala Iano 2-4. Classifica: Masotti 33; piuvica, Bonelle 31; Gosto Bar, Marliana 27; Pistoia San Marco 26; Scala Iano 25; Ponte alle Tavole 23; Montagnana, L’Uragano, Santomoro 19; Longobarda 18; Nylon Group, Solve Repete 16; Baracca 11; RB Valdinievole 6. Prossimo turno: L’Uragano-Masotti (sab, Casalguidi, 14.30), Baracca-Montagnana (domen, San Felice, 10.30), Santomoro-Marliana (sab, Chiesina M., 16), Gosto-Nylon (sab, Franchi, Agliana, 14.30), Solve-Piuvica (mart, suss Montecatini, 21), Ponte alle Tavole-Bonelle (sab, San Felice, 14.30), Iano-Longobarda (mart, Chiesina M., 21), RB-PSM (lun, suss Montecatini, 21.15).