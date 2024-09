Un viaggio nella storia del credito. La Cassa di Pistoia e Pescia. In un libro e in una bella mostra

La storia della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. In un libro e in una mostra. L’evento La Biblioteca Forteguerriana ospiterà martedì primo ottobre, alle 17. Si tratta del primo evento del ciclo autunnale "Leggere, raccontare, incontrarsi..." curato da Biblioteca Forteguerriana e Biblioteca San Giorgio.

Una storia lunga e gloriosa. La Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia nasce dalla fusione di due istituti formatisi in territori geograficamente e storicamente assai diversi: la Cassa di Pistoia, nata nel 1831 in ambito urbano ma al centro di un vasto mondo rurale, inserita nella pianura di Prato e Firenze, e la Cassa di Pescia, nata nel 1840 nella cittadina più industriosa della Valdinievole, in un territorio allora assai fiorente e decisamente proiettato verso Lucca. Da secoli divise sotto il profilo amministrativo ed ecclesiastico, negli anni fra le due guerre Pistoia e Pescia si videro riunite in una stessa provincia: le due casse furono protagoniste di una complessa operazione di incorporazione che diede origine a un nuovo istituto creditizio capace di raccogliere quasi la metà dei depositi del territorio, diventando così la terza cassa di risparmio della Toscana. Il libro ricostruisce la storia della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dei due istituti che ne segnarono le origini. A seguire, dopo la presentazione, sarà inaugurata la mostra sulla storia della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, curata da Andrea Ottanelli e Sara Selmi. La mostra ricostruisce la storia dell’istituto con una ricca documentazione archivistica e iconografica, ricorrendo in modo rilevante alla documentazione conservata nella stessa Biblioteca Forteguerriana, oltre che a documenti di collezionisti privati e materiale proveniente dall’archivio della Fondazione Caript e dall’Archivio di Stato di Pistoia.

Saranno presenti gli autori: Pier Francesco Asso, professore di Storia dell’economia all’Università di Palermo, autore di saggi sulla storia del pensiero economico, dell’economia e del sistema bancario italiano, coordinatore scientifico della Fondazione Res; Sebastiano Nerozzi, professore di Storia del pensiero economico all’università cattolica del Sacro Cuore di Milano, autore di saggi sulla storia del pensiero economico americano, la storia della politica economica e delle istituzioni finanziarie in Italia e Sara Selmi, ricercatrice all’Università di Foggia.