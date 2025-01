Un sostegno a chi aveva chiesto il risarcimento

Il contributo della Fondazione Caript di 75mila euro è stato destinato a cento famiglie in seguito a un bando in cui il Comune poneva, come unico requisito, di aver fatto domanda di risarcimento alla Regione. Al contributo della Fondazione il Comune ha aggiunto 30mila euro di risorse proprie e altri 5mila euro provenienti da una raccolta dei dipendenti della ditta Hitachi. Nel complesso ciascuna delle 100 famiglie ha ricevuto circa 1.100 euro (di cui 750 solo dal contributo della Fondazione). Dei due contributi della Fondazione (75mila per le famiglie e 110mila per il giardino e il parcheggio di via Alfieri) 80 mila euro vengono direttamente dalla Fondazione e gli altri dal sistema delle fondazioni regionale e nazionale. Il fondo che la Fondazione Caript ha destinato agli aiuti per tutte le zone alluvionate ammonta a un milione e 300mila euro, dei quali 600mila euro vengono dalla stessa Fondazione e 700mila dal sistema delle fondazioni toscane e nazionale. Il sindaco Betti ha fatto notare come la Fondazione abbia concesso molti altri contributi per opere pubbliche realizzate a Montale.

G.B.