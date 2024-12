Si accende l’asse tra Pistoia e Prato al femminile. Fra gli uomini, Zona Mazzoni in trasferta a Camaiore

Decima giornata d’andata nel girone B del torneo di D donne e ottava del B di D maschile: le nostre tre squadre giocheranno domani. In D femminile, dalle 21 a Lucca, la Lavachiara Buggiano affronterà il Volley Pantera Lucca, mentre un quarto d’ora più tardi confronto fra Ariete Pallavolo Prato e Pistoia Volley La Fenice. In D uomini, dalle 21.15 a Lido di Camaiore, Upc Volley – Zona Mazzoni Pistoia. Pantera – Lavachiara significa quinta (con 20 punti) contro sesta (a 18). "La Pantera è rivale tra le più competitive – fanno sapere dall’ambiente borghigiano – perché annovera pallavoliste di notevole esperienza e valore nel proprio organico. Noi, tra l’altro, non saremo verosimilmente al completo". Scontro-salvezza tra Prato e Pistoia: Prato occupa il nono posto con 9 punti, Pistoia l’undicesimo a 7.

"Il gruppo è consapevole e motivato – afferma il dirigente fenicino, Maurizio Lucchesi – ma purtroppo probabilmente privo di Gaia Melani e Annalisa Cecca, influenzate. Speriamo di recuperarle in extremis". Upc in sesta piazza a 12, Vigili del fuoco primi a 18 assieme a San Miniato. I biancorossi, da questa stagione allenati da Gabriele Fattorini, vogliono continuare a vincere e questo nonostante l’indisponibilità del libero Giuseppe Licata. "Desideriamo proseguire a giocar bene e incamerare 3 punti", la chiosa di casa-pompieri.

G.B.