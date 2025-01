Scintille nel derby. Buggiano-La Fenice

Sabato di grande interesse nei tornei di serie D, femminile e maschile. Nel girone B di D donne, infatti, andrà in scena il derby tra la Lavachiara Buggiano e il Pistoia Volley La Fenice: dalle 21.15 al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano, per la 13a giornata del girone di andata. Nel gruppo B di D uomini, la Zona Mazzoni, la prima squadra dei Vigili del fuoco, ospiterà Cecina per l’undicesimo turno e ultimo turno d’andata (dalle 18 alla palestra Anna Frank). Fiducia anche da parte pistoiese. Questo al di là delle differenze di graduatoria: Buggiano occupa il sesto gradino a 21, Pistoia il settimo a 15. Gara da non fallire per la co-capolista Zona Mazzoni: Cecina, infatti, è penultima a 6, non vince dalla terza giornata e nelle ultime partite ha sempre perso 3-0. Pistoia è al completo e intende proseguire il braccio di ferro per la testa della classifica con San Miniato.

G. B.