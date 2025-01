Santa Caterina. Un palcoscenico per i presepi

La chiesa di Santa Caterina è, anche per quest’anno, lo splendido palcoscenico su cui si possono ammirare i presepi esposti e realizzati dai partecipanti alla rassegna. La chiesa, un gioiello risalente al 1684, si trova nel centro del paese di San Marcello e costituisce l’unico elemento ancora in piedi del grande complesso di Santa Caterina, che nel tempo è stato protagonista di diverse vicende, le ultime delle quali ne hanno sancito un doloroso degrado. Un gruppo di volenterosi cittadini, composto da Lisa Innocenti, Paolo Romagnani, Marco Manzani, Alberto Pierazzi e Gianni Rinaldelli, ha però deciso di valorizzare questa piacevole parte residua, facendola diventare un’attrazione turistica con suggestivi contenuti sospesi tra arte e religiosità. I riconoscimenti dell’anno in corso, assegnati dall’Accademia della Bugia de Le Piastre, sono stati appannaggio della nota artista sammarcellina Lisa Innocenti con un presepe fatto di sassi, che ha preceduto l’opera della Soms Baccarini di San Marcello.

Al di là dei riconoscimenti però è il gran numero di visitatori che inorgoglisce gli organizzatori, che quest’anno hanno messo in mostra ben 23 opere, che riempiono in ogni angolo la chiesetta. "I visitatori si contano a centinaia, – racconta Paolo Romagnani – tutti i giorni contiamo almeno una nuova pagina di firme, molte di stranieri, ma anche di persone che hanno trovato l’iniziativa su internet e sono volute venire a vederla. Per noi è una bella soddisfazione anche perché nessuno ci aiuta, ma riusciamo a farla lo stesso, ormai da cinque anni, anche se tutto è difficile. Quest’anno abbiamo perso l’occasione di una bella donazione, ma guardiamo comunque avanti".

Andrea Nannini