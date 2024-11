"Salvini si rende conto di quel che accade?"

"Vorrei capire se il ministro Salvini si rende conto di come viene gestita rete ferroviaria Italiana, di cui il Governo nomina i vertici che ad esso rispondono", dice consigliere regionale del Pd Marco Niccolai che torna sui disservizi del trasporto ferroviario regionale sulla tratta Firenze-Viareggio dopo l’ennesima mattinata problematica verificatosi oggi in provincia di Pistoia. "La situazione dei ripetuti guasti e problemi sulla linea fanno emergere un problema di manutenzione a cui occorre porre rimedio quanto prima: la fragilità dell’infrastruttura è evidente, come dimostrano queste periodiche interruzioni – spiega –. La rete ferroviaria ha bisogno di ammodernamenti in più punti come dimostrano questi continui disagi e questo spetta a Rfi, la Regione è committente del servizio ma non è proprietaria della rete, che è appunto di Rete Ferroviaria Italiana e dunque è chiamato in causa il Governo che ne nomina i vertici: inutile che la destra faccia finta di non ricordarlo". "E visto che, giustamente, l’assessorato alle Infrastrutture inoltra tutte le mie interrogazioni al Gruppo Ferrovie dello Stato – conclude – ne sto preparando una anche su quanto è avvenuto stamani perché la situazione è ormai insostenibile e mina anche l’efficacia di tutti gli investimenti che la Regione ha compiuto per migliorare le componenti del servizio".