Ponte Buggianese sfida il Certaldo. Spareggio salvezza al ’Pertini’

Questo potrebbe essere un sabato davvero interlocutorio per il Ponte Buggianese. La compagine biancorossa gioca infatti oggi al "Pertini" l’anticipo di campionato contro il Certaldo, in uno scontro che sa tanto di spareggio salvezza, visto che le due squadre occupano il penultimo posto in classifica, grazie ai dieci punti fin qui conquistati. È vero che il campionato è lungo, e che ancora mancano tante partite alla sua conclusione. Ma è anche certo che chi perde, avrà con molta probabilità poche chance di mantenere la categoria. Il DS Attilio Sensi ha speso queste parole sull’attuale momento della squadra pontigiana: "La prestazione offerta dai nostri ragazzi domenica scorsa è stata veramente eccezionale.

Giochiamo bene, difendiamo bene, subendo poco o nulla, però ci manca chi fa gol. Il nostro mister sta gestendo bene sia la squadra, che i tanti giovani che abbiamo in rosa. I nostri si allenano bene, e li vedo pronti per questa importante partita, che dovremo giocare contro il Certaldo". "Dobbiamo cercare di iniziare a segnare, e di vincere qualche partita - ha poi aggiunto Sensi -. Magari già da questo fine settimana. Sarebbe veramente importante. Il Certaldo, la squadra che appunto dovremo affrontare questo sabato, viene da una vittoria. Di sicuro verranno carichi, ma noi non saremo da meno. Si spera che il campo sia in buone condizioni, e che non piova, e che riesca a recuperare Granucci. Io comunque sono molto fiducioso". Sul mercato il diesse ha riferito queste considerazioni: "Ultimamente sono andati via diversi giocatori, come Zani, Francesco Bellandi e Gianotti, che è andato ad Agliana. Stiamo lavorando per trovare quei sostituti che ci permettano di avere una rosa completa".

