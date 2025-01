Pistoiese, quanti dubbi per Villa. Cambi in difesa e a centrocampo

Se è vero che l’appetito vien mangiando, allora è proprio questo il momento in cui la Pistoiese deve avere fame. Fame di gol e di vittorie, perché è l’unico modo per provare a ricucire il margine, che ad oggi ammonta a otto punti, che separa gli arancioni dalla vetta della classifica. Sedici le partite che mancano alla fine del campionato, 48 i punti sul tavolo e, per come abbiamo conosciuto in questi mesi Alberto Villa, la voglia di conquistarli tutti c’è sicuramente. Il primo ostacolo sul cammino della Pistoiese si chiama Cittadella Vis Modena, con le squadre che scenderanno in campo domani pomeriggio alle 14:30 allo stadio Allegretti di San Damaso, frazione della provincia di Modena.

Nell’avvicinamento alla sfida, il tecnico arancione ha dovuto fare i conti con due importanti defezioni nel reparto arretrato. Sia Andrea Accardi che Francesco Bertolo hanno saltato gli ultimi allenamenti, tra cui quello di ieri, e avranno a disposizione solamente la rifinitura di questa mattina per provare ad essere a disposizione. Ad oggi però pare piuttosto improbabile che i due centrali riescano ad essere della partita tant’è che Villa, nella seduta pomeridiana svolta al Don Siro Butelli di Chiazzano, ha provato Mazzei e Donida nella retroguardia a tre come difensori ai fianchi di Polvani. Per l’ex Fidelis Andria si tratterebbe di una conferma dopo la buona gara giocata contro il Fiorenzuola, mentre Mazzei tornerebbe titolare come terzo di destra dopo aver iniziato dalla panchina le ultime tre partite. Tra i pali invece nessun dubbio, con Filippo Cecchini che sarà ancora il portiere della Pistoiese nonostante la concorrenza di Mosti, uno degli ultimi arrivati.

A centrocampo invece Villa dovrà sciogliere alcuni nodi e probabilmente sarà decisiva la rifinitura in programma mattutina. Sicuri del posto sono Maldonado in cabina di regia e Greselin come mezzala, mentre sulla catena di destra è apertissimo il ballottaggio tra i 2005 Stickler e Diodato. Il dubbio sulla fascia sinistra è legato all’utilizzo dell’under mancante, in questo caso il 2004. Se giocherà la quota Maloku sulla corsia sinistra, in mezzo al campo toccherà ancora a Basanisi, mentre se dovesse agire l’over Kharmoud sul versante mancino, allora in mezzo toccherebbe ad un giovane, quindi ad uno tra Foresta e Grilli. Domenica scorsa l’ex Altamura, quando è entrato in campo nella ripresa, ha convinto per atteggiamento e voglia di fare, ma al tempo stesso ha ben figurato anche Basanisi, sempre tra i migliori in campo nelle ultime uscite.

Pochi dubbi invece in attacco, con l’esordio da titolare di Simone Simeri che sarà ancora rinviato. L’allenatore arancione non ha infatti intenzione di "rompere" la coppia d’attacco composta da Sparacello e Pinzauti, entrambi a segno contro il Fiorenzuola sei giorni fa: saranno quindi loro ad avere in mano le chiavi del reparto offensivo.

Michele Flori