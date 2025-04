Piscine, c’è il bando per la gestione. Riattivata la centrale a cippato

Rondò Priscilla, Casetta Pulledrari e ora la piscina di Maresca: sulla Montagna pistoiese si guarda al futuro con rinnovato impegno. Il bando per la gestione dei prossimi anni e i previsti interventi di miglioramento dell’impianto sportivo sono attualmente al centro dell’attenzione del Comune di San Marcello Piteglio. L’obiettivo è ottimizzare la struttura e la fruibilità, definendo un modello di gestione più sostenibile e vantaggioso per tutti, dopo che l’impianto di riscaldamento aveva mostrato diverse lacune. "Da alcune settimane è stata riattivata la centrale a cippato – si legge nella nota del Comune – grazie a un affidamento tecnico da parte della Provincia e al prezioso impegno del personale della piscina, in particolare di Sandro Gigli".

È il vicesindaco e assessore allo sport, Giacomo Buonomini, a fare il punto della situazione e delle promesse mantenute: "Guardiamo con ottimismo al futuro della Piscina di Maresca, un polo sportivo di fondamentale importanza per tutta la Montagna Pistoiese. Avevamo preso l’impegno di migliorare la struttura, risolvere alcune criticità e pubblicare un bando per la gestione improntato a criteri di maggiore sostenibilità. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il nuovo bando, che definisce un rapporto tra gestore e Comune diverso rispetto al passato, basato su una maggiore sinergia reciproca, sostenibilità economica e garanzie relative ai costi energetici, tema che negli ultimi anni ha generato forte preoccupazione e che sarà ora superato grazie al nuovo modello gestionale. In parallelo alla predisposizione del bando, abbiamo fatto il punto con l’attuale gestione sugli interventi necessari per la manutenzione e la riqualificazione della struttura. Posso confermare che entro l’estate saranno realizzati i lavori alle vasche, agli impianti interni, al servoscala, nonché l’installazione della nuova e definitiva ringhiera sul terrazzo in prossimità dell’impianto fotovoltaico. Proprio la realizzazione dell’impianto fotovoltaico da parte del Comune, completato a fine 2024 e pronto per l’attivazione nelle prossime settimane, in attesa del via libera del Gse, ha rappresentato un passaggio strategico verso un modello di gestione meno oneroso. L’impianto –conclude Buonomini – ha avuto un costo di poco inferiore ai 70.000 euro. Gli interventi previsti sulla struttura entro l’estate ammontano a circa 50.000 euro, cui si sommano i circa 70.000 euro investiti per l’impianto fotovoltaico".

Andrea Nannini