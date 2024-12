Permessi sosta in scadenza. Come rinnovare

C’è tempo fino al 31 dicembre per rinnovare, tramite procedura online, i permessi di sosta per l’annualità 2025. I permessi attuali, validi per il 2024, scadranno automaticamente il 31 dicembre e non saranno più utilizzabili. Il servizio di rinnovo è gestito dalla ditta Input, incaricata dal Comune. Il rinnovo può essere effettuato accedendo con le proprie credenziali a ’pistoia.insosta.it’. Nel caso in cui si fosse impossibilitati a effettuare il pagamento online, prendere appuntamento con l’ufficio Sostareapistoia, dove è a disposizione il Pos. Per fissare un appuntamento con l’ufficio inviare una richiesta a [email protected] oppure [email protected]. In alternativa, lasciar un messaggio in segreteria telefonica allo 0573 371981.