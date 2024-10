Penne, quaderni e matite. L’Emporio è rifornito in aiuto di chi ha bisogno

L’emporio solidale "Le dodici ceste" è rifornito di materiale scolastico a disposizione delle famiglie in difficoltà. Nella raccolta che si è svolta pochi giorni fa alla Coop di Agliana, grazie ai volontari della Caritas e della Misericordia, in collaborazione con la sezione soci Coop e la Fondazione Il cuore si scioglie, sono state raccolte oltre 800 penne, 500 lapis, 500 quaderni, 200 confezioni di matite, 100 ricambi di fogli mobili, 60 album da disegno, 160 stik di colla, squadre, righelli, compassi, pennarelli, evidenziatori, gomme, forbici e appuntalapis. Tutto offerto da tanti cittadini aglianesi e delle zone vicine nella giornata dedicata alla raccolta di articoli per la scuola.

Sabato 12 ottobre è in programma una raccolta di prodotti alimentari di prima necessità, sempre alla Coop di Agliana, dalle 8 alle 20. Anche questa è promossa dai volontari della Caritas e della Misericordia, con la sezione soci Coop. L’emporio solidale è aperto da più di due anni, su iniziativa della Confraternita della Misericordia, con la parrocchia di San Piero. E’ in via Matteotti, ad Agliana, nella sede storica della Misericordia, a fianco del Centro di ascolto parrocchiale "Don Tonino Bello" ed è aperto il lunedì e il mercoledì, dalle 16 alle 19. Un progetto per soddisfare i bisogni, sempre più urgenti, di molte famiglie aglianesi in difficoltà, preservandone la dignità. "Due sono gli scopi che ci prefiggiamo di conseguire – spiega il governatore della Misericordia Franco Benesperi –. Da una parte la dignità della persona, cercando di rendere l’esperienza dell’emporio più simile possibile a quella di fare la spesa in un negozio, dall’altra cercare di contrastare l’aumento dei nuovi poveri che hanno bisogno di assistenza e di aiuto concreto, perché nessuno resti indietro, ma abbia la possibilità di andare avanti nella gestione della vita quotidiana. Un servizio ormai indispensabile sul territorio". Elisa Puggelli, referente del Centro, sottolinea: "Sono più di sessanta le famiglie aglianesi, per un totale di circa duecentocinquanta persone, attualmente seguite dal nostro Centro di ascolto, che si trovano in momentanea difficoltà economica. All’emporio possono scegliere, in autonomia, i prodotti alimentari, quelli per la scuola e la cura della persona, di maggiore necessità. Nello specifico – prosegue –, con l’inizio della scuola l’emporio solidale è in grado di offrire ai propri utenti penne, pennarelli, quaderni e tutto l’occorrente per la ripresa delle lezioni". La Misericordia e la Caritas parrocchiale di Agliana ringraziano Unicoop Firenze, sezione soci di Agliana e i numerosi cittadini aglianesi e delle zone vicine che hanno offerto una gran quantità di prodotti per la scuola.

Piera Salvi