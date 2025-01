Nuovo medico e pediatra in arrivo. L’Asl sta per pubblicare il bando

"Ci siamo confrontati con l’Asl, a proposito degli sviluppi della situazione del distretto di Masotti. In primavera, l’Azienda dovrebbe pubblicare un bando per un nuovo medico e per un nuovo pediatra". Lo ha anticipato pochi giorni fa l’assessore alla sanità Ilaria Gargini, facendo così il punto su una delle questioni che nei mesi scorsi ha tenuto banco e che, di tanto in tanto, torna a far capolino nel dibattito pubblico. Risale a poco più di un mese fa il sit in promosso dagli esponenti del "gruppo promotore della petizione popolare contro la dismissione del distretto sociosanitario di Masotti", che già nei mesi scorsi avevano lanciato una petizione per chiedere il potenziamento dei servizi ambulatoriali ed evitare il ridimensionamento della struttura. Un primo problema, quello relativo al medico di base, era stato risolto con l’arrivo del dottor Francesco Colombo a partire dallo scorso ottobre, con l’assessore Gargini che ha comunque ricordato come il servizio non sia mai stato interrotto nemmeno durante il "passaggio di consegne".

Ma si tratta comunque di una soluzione temporanea, perché il nuovo medico aveva comunque già espresso il desiderio di proseguire nel suo percorso di specializzazione e dovrebbe continuare l’attività in ambulatorio a Masotti indicativamente sino alla prossima estate. Per questo l’Asl pubblicherà un nuovo bando fra pochi mesi, con l’obiettivo di individuarne per tempo il sostituto e garantire la continuità ai pazienti di Masotti e delle frazioni limitrofe. Resta infine aperta la questione legata al pediatra, una figura che dal pensionamento della dottoressa Rappezzi non è più presente negli ambulatori di Masotti (con gli utenti che devono quindi recarsi di norma a Casalguidi). Una criticità più volte espressa dall’utenza: si era pensato inizialmente alla possibilità di far sì che l’attuale dottoressa potesse "estendere" l’ambulatorio anche a Masotti, ma il progetto non è alla fine andato in porto. "Abbiamo fatto presente la situazione all’Asl – ha concluso Gargini – abbiamo ricevuto rassicurazioni da parte dell’Azienda: l’auspicio è che entro fine anno il distretto di Masotti possa avere nuovamente un pediatra".

Giovanni Fiorentino