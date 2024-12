Nuova viabilità. I Dem attaccano la giunta Tomasi

Hanno ragione i cittadini, secondo il Pd. Lo dicono i consiglieri Nesi Stefania e Paolo Tosi: "La protesta dei residenti di Via Ponchielli era del tutto prevedibile e trova piena giustificazione. il costruttore avrà anche ritirato i permessi per costruire, ma la strada che gli si prospetta davanti non è affatto libera da ostacoli; tutta la mobilità nell’area rischia di ritrovarsi nel caos più totale" L’enorme Rsa che sorgerà nel quartiere di Vicofaro, prevede una nuova viabilità di collegamento che partendo da via Donati va a finire in via Nazario Sauro, passando da Via Ponchielli, "una stradina residenziale senza uscita destinata a diventare una strada ad altissima densità di traffico."

Secondo Nesi e Tosi "di nuovo la giunta mostra i suoi limiti nella pianificazione del traffico, ormai lo abbiamo capito – dicono – . Tutte le volte che abbiamo chiesto uno studio sulla mobilità la proposta è stata bocciata. L’aspetto più surreale nella vicenda della viabilità per la nuova Rsa è dato dal fatto che Via Ponchielli è una strada privata, come scritto nero su bianco dall’assessore Bartolomei in risposta ad una nostra interrogazione del dicembre 2023". "Il Comune ha progettato una variante urbanistica su una strada privata, è stato appurato in via ufficiale, è passato un anno e nessuno della giunta Tomasi ha chiarito questo aspetto a l’affondo –, forse anche il costruttore si trova ad apprendere dai giornali un fatto che potrebbe costituire un ostacolo rilevante per la realizzazione del progetto.

E adesso c’è il rischio concreto che i residenti, possano far valere le loro giuste ragioni in sede legale e rimettere tutto in gioco".