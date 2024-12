Nuotatori Pistoiesi in Coppa Brema

La Nuotatori Pistoiesi chiuderà il 2024 agonistico domenica prossima a Livorno, affrontando la Coppa Caduti di Brema. La gara ha cambiato format dalla stagione 202223. Si svolgerà, infatti, come un tempo la fase regionale, ma senza la fase conclusiva: verranno presi i punti delle società effettuati nella fase regionale e sarà stilata una classifica che assegnerà lo scudetto di campione italiano a squadre femminile e maschile. La nostra formazione femminile è in prima serie, quella maschile in seconda. "Purtroppo non ci presenteremo in una eccellente versione nella città labronica – fa sapere il tecnico Massimiliano Lombardi –. Giulia Gabbrielleschi è influenzata: sto aspettando il suo recupero. Ma non è soltanto lei ad accusare qualche problema: non sarà una delle nostre partecipazioni migliori".

G. B.