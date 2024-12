Natale solidale in memoria di Matilde per aiutare i pazienti oncologici

Anche quest’anno si è rinnovata l’iniziativa benefica "Natale Solidale-Panettoni Artigianali". E oltre a ciò, l’Associazione Matilde Capecchi "Margherita Silenziosa" ha donato un’altalena al Comune, che verrà inaugurata a primavera. Sono le ultime due iniziative promosse dai familiari della giovane studentessa di Casalguidi scomparsa nel 2020, a soli 19 anni, tramite l’associazione che porta il suo nome. Per i panettoni, c’è tempo fino a martedì prossimo per prenotarli sul sito dell’associazione (www.associazionematildecapecchi.it) oppure telefonicamente (339.8558025). I prodotti potranno essere poi ritirati nei bar e negli esercizi commerciali che aderiranno al progetto. L’offerta minima per ogni panettone è di 23 euro e i proventi serviranno a raggiungere la somma necessaria per l’acquisto di un vibratomo a favore della Fondazione Pisana per la Scienza. Si tratta, com’è noto, di uno strumento capace di creare modelli tridimensionali realistici in grado di prevedere (dall’analisi di campioni biologici) il modo in cui i pazienti oncologici risponderanno ai farmaci e di ridurre così il rischio di trattamenti inefficaci per il paziente, selezionando così solo quelli con le migliori probabilità di successo. Già nei mesi scorsi, l’associazione aveva indirizzato a questo progetto le donazioni di diverse iniziative messe in piedi nell’ultimo anno. "Siamo soddisfatti delle richieste fin qui arrivate per i panettoni – ha commentato Bernardo Capecchi, padre di Matilde e componente dell’associazione – quello del vibratomo è un progetto al quale teniamo molto". Un’altra novità arriverà nel 2025: nel Giardino di Matilde, l’area verde di via Matteotti intitolata alla memoria della giovane studentessa, sarà installata, nei prossimi mesi, un’altalena, donata dall’associazione. Sarà inaugurata il 25 aprile, nel quinto anniversario della scomparsa della giovane.

Giovanni Fiorentino