L’opposizione contro la rotatoria

Continua a far discutere la nuova rotatoria installata all’incrocio fra via Cavour, via Dante Alighieri e via San Giuseppe; dopo la raccolta di firme iniziata da un cittadino, si è mossa anche l’opposizione. Il gruppo di minoranza Chiesina e le sue Frazioni è determinato a farla rimuovere, per far installare un nuovo semaforo. Il gruppo consiliare nei giorni scorsi ha scritto alla Polizia Stradale di Pistoia, chiedendo di fare un sopralluogo per valutarne la sicurezza. La Prefettura di Pistoia ha chiesto al sindaco Fabio Berti, e per conoscenza alla Polizia Municipale, "di valutare ogni iniziativa per il ripristino delle condizioni di sicurezza, dato che potrebbe emergere un potenziale pericolo". Il consigliere Mauro Baglioni ha presentato una interrogazione, "nella speranza- conclude la nota - che quanto prima si modifichi questa scelta scellerata"