La vita indipendente. E la cura della persona. Sostegno alla disabilità. L’impegno con un bando

Per "Vita indipendente" si intende la possibilità, per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi e di poter vivere su base di eguaglianza con gli altri, avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta. E’ ufficialmente aperto dalla Società della Salute Pistoiese, fino al 12 di novembre, il nuovo bando per il finanziamento dei progetti destinati a persone con grave disabilità. Il bando fa parte di quelli disponibili nei 28 ambiti territoriali della Regione Toscana (16 Società della salute e 12 Zone distretto) con un aumento del budget che permette sia un elevamento del tetto massimo di intervento per ogni destinatario (da 1.800 a 2.000 euro mensili), sia la possibilità di allargare la platea dei possibili fruitori.

Gli interventi – spiega una nota – che vengono finanziati con questo programma riguardano la cura della persona, l’assistenza personale nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio, e le azioni per favorire l’accessibilità, la mobilità, e anche la fisioterapia e la pratica sportiva. "Obiettivo generale del bando è quello di garantire ai destinatari una ‘Vita indipendente’ ovvero la possibilità, per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi e poter vivere nella società secondo le proprie aspirazioni, evitando l’isolamento e la discriminazione e favorendo invece l’integrazione e la partecipazione", sottolinea la presidente della SdS Pistoiese, Anna Mari Celesti.

I bandi appena usciti sono il primo effetto dell’inserimento della "Vita indipendente" nell’ambito del programma regionale del Fondo sociale europeo Fse+ 2021-2027, che ha permesso di passare da una programmazione annuale a una programmazione triennale e di poter realizzare anche un incremento di risorse.

L’avvio dei bandi – conclude la nota – sarà accompagnato e sostenuto da una campagna di comunicazione intitolata "Vita Indipendente. Il mio modo di essere". Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina www.regione.toscana.it/vitaindipendente.