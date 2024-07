La rotta di Confcommercio: "Più eventi e meno tasse". L’incontro con la giunta

"Più eventi, meno tasse e valorizzazione dei rifiuti". Queste in estrema sintesi le priorità indicate da Confcommercio alla nuova giunta di Montale nel corso di un incontro tra una delegazione dell’associazione di categoria, il sindaco di Montale Ferdinando Betti e l’assessora con delega al commercio Luisa Innocenti. Confcommercio aveva posto in evidenza questi temi anche nel confronto con i candidati a sindaco che aveva organizzato al Centro Nerucci in campagna elettorale e in un documento consegnato ai candidati. Ora, dopo l’insediamento della nuova amministrazione, Confcommercio è tornata a riproporre le esigenze che ritiene prioritarie per "rafforzare il tessuto economico del territorio" e sulle quali propone di lavorare in sinergia con l’amministrazione. In particolare Confcommercio è tornata a evidenziare come "dopo la pandemia si sia registrata una netta diminuzione del numero degli eventi che si svolgono nel Comune con un conseguente impoverimento diffuso, economico e sociale". Confcommercio ha anche fatto presente la necessità di "potenziare l’accessibilità al Comune, intervenendo specialmente sui collegamenti viari verso Prato e prevedendo nuove aree di sosta". La delegazione di Confcommercio, di cui faceva parte il presidente dell’area territoriale di Montale Emilio Bertini (nella foto), ha poi fatto presente come "sul commercio locale, già gravato dall’alluvione dello scorso novembre, pende la spada di Damocle di una tassazione ritenuta troppo pesante, con la Tari e l’imposta di pubblicità che appaiono molto impattanti". La Tari, tassa sui rifiuti, è stata sostituita da gennaio 2024 dalla Taric, tariffa corrispettiva gestita direttamente da Alia, ma per le attività commerciali resta il problema della gravosità dell’imposizione. Per quanto riguarda "la gestione e valorizzazione dei rifiuti" la Confcommercio sostiene che "molto dipenderà dalla scelta sull’inceneritore, rispetto alla quale l’associazione non pone preclusioni, a condizione che venga assicurata la salubrità dei luoghi". Si ricorda che i tre sindaci della piana hanno deciso la proroga di tre anni più uno dell’impianto e si attende il bando del Cis spa per l’assegnazione della gestione. L’amministrazione ha ascoltato tutte le richieste, garantendo la disponibilità a impostare un lavoro sinergico. Il sindaco Betti e l’assessora Innocenti hanno anticipato che sono in previsione interventi per migliorare la viabilità verso Montemurlo. Giunta e Confcommercio si sono dati appuntamento per tornare a confrontarsi ciclicamente su tutte le altre questioni.

Giacomo Bini