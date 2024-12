La falda di Ponte Stella: "Accesso agli atti. Vogliamo la bonifica"

Una richiesta di accesso agli atti sulla falda acquifera di Ponte Stella, oltre alla convocazione di un’assemblea pubblica alla presenza di rappresentanti di Arpat ed Asl per fare il punto sulle operazioni di bonifica e sull’eventuale persistenza di agenti inquinanti. E’ stata effettuata nei giorni scorsi da Elena Bardelli, referente di Serravalle Civica, riportando all’attenzione un tema che di tanto in tanto torna a far discutere. "L’attuale giunta nel 2019 ha avuto senz’altro il merito di rilevare la contaminazione da cloruro di vinile della falda acquifera di Ponte Stella, comunicando tempestivamente ciò alla cittadinanza, e di averne individuato in tempi congrui sia l’origine sia il responsabile – ha fatto sapere Bardelli –. Considerato l’impegno profuso dalla giunta Lunardi, tutti ci saremmo aspettati una altrettanto sollecita soluzione del problema. Invece dalla fine del 2020 non abbiamo più sentito affrontare questo argomento da parte degli attuali amministratori".

Lo scorso anno, l’allora vice-sindaco Federico Gorbi aveva comunque rassicurato la cittadinanza, facendo presente come non esistessero rischi per la salute delle persone perché la falda di Ponte Stella non viene utilizzata per il consumo dei nuclei familiari. Ed aveva spiegato come prima di arrivare alla conclusione del processo di bonifica fosse necessario una comprensione a fondo del fenomeno. A circa un anno di distanza quindi, Serravalle Civica chiede all’amministrazione di rendere noti gli eventuali sviluppi della vicenda. "Chiedo se Arpat abbia eseguito sulle acque della falda in oggetto ulteriori analisi e quali ne siano gli esiti. Quali siano le procedure finora messe in atto dai privati per la bonifica – ha concluso Bardelli – chiedo quale sia il cronoprogramma degli interventi da effettuare. E chiedo la convocazione di una assemblea pubblica sull’inquinamento idrico nel Comune di Serravalle, possibilmente alla presenza di rappresentanti di Arpat ed Asl".

Giovanni Fiorentino