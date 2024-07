Gli ottoni del ’Maggio’ per il concerto Unesco

Circa quattrocento persone hanno invaso piazza del Popolo per assistere al concerto degli ottoni del maggio musicale fiorentino. L’appuntamento è stato organizzato per celebrare il terzo anniversario dell’ingresso di Montecatini nel patrimonio dei beni dell’umanità dell’Unesco. Durante la serata, sono state eseguite musiche di Purcell, Mozart, Verdi, Mascagni, Lehar e Hazell. Al concerto, tra gli spettatori, erano presenti anche il sindaco Claudio Del Rosso e la sua vice Beatrice Chelli. Quest’ultima, con grande entusiasmo racconta i particolari della serata. "Il concerto – spiega Chelli - è stata la conferma della scelta giusta della location di piazza del popolo: un riappropriarsi di spazi che sono il cuore della città. La scelta del maggio musicale con gli ottoni e l’alta qualità dei brani eseguiti hanno fatto il resto. I duecento posti a sedere sono andati esauriti e almeno altrettante sono state le persone che hanno assistito in piedi, confermando il gradimento. E’ un incitamento ad andare avanti su questa strada: solo volando alto si può dare un senso alla riqualificazione urbana in questo sito Unesco". Nel 2021, durante la quarantaquattresima sessione del patrimonio mondiale a Fuzohu in Cina, il sito "The Great Spa Towns of Europe", di cui fa parte Montecatini, è stato iscritto nella lista del patrimonio. La dichiarazione di eccezionale valore universale che motiva l’inclusione nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità sottolinea che "le grandi città termali europee rappresentano un’eccezionale testimonianza del fenomeno del termalismo europeo, il quale raggiunse la sua massima espressione tra il 1700 e il 1930". Il gruppo comprende 11 città termali in sette paesi: Baden Bei Wien (Austria), Spa (Belgio), Karlovy Vary, Františkovy Lanzè e Mariane Lanzè (Repubblica ceca), Vichy (Francia), Badesi, Baden-Baden e Bad-Kissingen (Germania), Montecatini, Bath (Regno Unito).

Daniele Bernardini