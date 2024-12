Giochi, musica e laboratori per grandi e piccini. Occasioni per stare insieme nel Villaggio di Natale

Sono diverse le iniziative proposte in questo periodo dal Centro per le Famiglie di Pistoia, a partire da quelle iniziate ieri e fino a giovedì 12 (e poi anche dal 16 al 19 dicembre) in piazza Spirito Santo, nel contesto del Villaggio di Natale. Qui le famiglie potranno sperimentare laboratori, incontrarsi, intrattenersi con giochi, musica ed esposizioni. In collaborazione con Avis Pistoia e altre associazioni locali, il Villaggio sarà un momento di incontro per il bene comune. La proposta si articola anche in biblioteca, alla San Giorgio, coi "Dialoghi in famiglia". Prossimo appuntamento, moderato da Federica Calvani, psicologa e coordinatrice del Centro, il 19 dicembre con "Il gusto delle relazioni: cibo e convivialità, una connessione che dura nel tempo" con Marzia Lucherini, biologa nutrizionista e naturopata. In contemporanea, sarà possibile iscrivere i figli degli utenti ai laboratori gratuiti (per bambini dai 4 ai 10 anni), che si terranno dalle 17 alle 18.45 in San Giorgio Ragazzi. Ogni mercoledì e venerdì, fino al 20 dicembre, si terranno attività e laboratori allo Spazio Incontro in via Sestini 15, per famiglie con bambini dai 18 ai 36 mesi. E ancora: una mattina rivolta agli adulti il 14 dicembre dalle 10 allo Spazio Incontro e un laboratorio per bambini dai 18 mesi ai 6 anni, un laboratorio di uncinetto in famiglia con Vivavittoria il 17 dicembre dalle 17.30 alle 19 al Colibrì, in piazza Mandela alle Fornaci (famiglie con bambini e ragazzi da 8 a 18 anni), e il cinema di animazione sul tema del donare al Polo Puccini Gatteschi il 21 dicembre alle 15.45 (bimbi 5-12 anni). Per informazioni 334.6061757. Social, Facebook e Instagram Centro Famiglie Pistoia.