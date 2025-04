Dalle baracche di bambù alle aule con i banchi

Jimba Care è un’associazione benefica, nata per caso dopo diversi viaggi di tre amiche in Africa, durante i quali hanno visitato orfanotrofi e scuole nella zona di Watamu e Malindi. Essendo rimaste colpite dalle condizioni di vita dei bambini è nata l’idea di fondare un’associazione e raccogliere fondi per aiutarli.

Finora hanno contribuito a ricostruire una parte del dormitorio dell’orfanotrofio God our father a Watamu, allestito una playroom, hanno comprato una sedia a rotelle speciale per il centro disabili St. Francis a Malindi e hanno dato un contributo per costruire un edificio per la casa bambini Lea Mwana, oltre a portare doni, vestiti e cibo agli abitanti dei villaggi.

Il loro progetto attuale è la scuola Wisdom Florence School, nel piccolo villaggio di Jimba situato nell’entroterra di Watamu. La scuola esisteva già, ma era una baracca di bambù in condizioni precarie e inaccessibile nel periodo delle piogge. Ad oggi, con i fondi raccolti, sono stati costruiti un ufficio, bagni nuovi in muratura, un pozzo, pannelli solari per fornire acqua e luce, un piccolo magazzino, cinque aule che accolgono cento bambini e la recinzione intorno al campus per proteggere la scuola.

Nella Wisdom Florence School è stato inserito anche un corso serale per donne keniane adulte analfabete dove imparano a leggere, scrivere e fare i conti. L’ obiettivo per il futuro è quello di costruire la sesta aula.