Camminare e meditare nel bosco della Magia

La bellissima dimora medicea della Magia, a Quarrata, e in particolare il suo bosco quale sede di meditazione e riflessione sul presente e sulle sfide che come cittadini siamo invitati ad affrontare. Accadrà oggi (ore 16.30) nell’ambito dell’iniziativa ecumenica del Tempo del Creato, momento che da diversi anni si ripete nel segno dell’incontro, della fraternità e della condivisione per le chiese cristiane: Chiese Protestanti, Chiese Ortodosse e Chiesa Cattolica. Il ritrovo è alle 16.30 al parcheggio de La Magia; a seguire passeggiata ai margini del Barco Reale a Villa (durata circa 45 minuti, percorso semplice quasi tutto pianeggiante lungo 1,1 chilometri). Due le soste per la meditazione: riflessione sui versetti Rm 8:19-21 con Don Roberto Breschi (Chiesa Cattolica) e una seconda sui versetti Rm 8:22-23 con l’Igumeno Andrea e Padre Gabriel (Chiese Ortodosse). La terza meditazione sarà all’arrivo alla Fattoria Betti (via Boschetti e Campano, 66) sui versetti Rm 8:24-25 con i Pastori Francesco Marfè e Raffaele Volpe (Chiese Evangeliche). L’iniziativa è aperta a tutti. L’altra occasione di raccoglimento e riflessione è quella proposta in San Bartolomeo sui temi dell’Adorazione Eucaristica per la settimana dal 21 al 29 settembre. Il tema è "Un posto vuoto" un invito personale a partecipare e a riempire quel posto che è strettamente individuale e non sostituibile. Sabato 21 si inizia con una proposta rivolta ai bambini: alle 16 concerto del coro delle Mani Bianche; alle 17 inaugurazione del Labirinto nel giardino di San Bartolomeo e dell’Ospedale degli Orsi, un pronto soccorso per i pupazzi dei bambini. Domenica 23, alle 10, santa messa della comunità, alle 16 esposizione di una copia della Santa Sindone con relativa spiegazione, alle 17 incontro per tutti gli adoratori dell’Eucarestia condotto da don Paolo Morocutti, insegnante di Teologia Spirituale all’Università Gregoriana di Roma. Lunedì 23 alle 17,30 preghiera per i sofferenti e Unzione dei malati; nel corso della cerimonia sarà esposta anche una reliquia di San Pio da Pietralcina. Alle 21 S. messa in memoria di San Pio presieduta da don Morocutti. Martedì 24 alle 20,30 concerto e testimonianza con la cantautrice Debora Vezzani; camminata eucaristica da San Paolo a San Bartolomeo mercoledì 25 alle 20,45 e sempre mercoledì (alle 21,15) Adorazione Eucaristica guidata da don Ugo Feraci. Si parlerà di Terra Santa e situazione attuale giovedì 26 alle 21 con padre Matteo Brena, commissario della Terra Santa per la Toscana, mentre venerdì 27 giornata di evangelizzazione in vari istituti scolastici con don Gianni Castorani; alle 21 presentazione del suo libro "Una vita in più" e poi evangelizzazione di strada. Sabato 28 alle 17 intervento del direttore di Famiglia Cristiana don Stefano Stimamiglio che dialogherà con il giornalista Pierandrea Vanni su "La dimensione sociale dell’Eucarestia". Alle 21 concerto del Coro Città di Pistoia. Chiusura domenica 29 dedicata ai Ministri Straordinari della Comunione con messa alle 10 e alle 13 pranzo comunitario di chiusura.