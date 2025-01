Ancora una frana sulla provinciale 37. Casotti-Cutigliano. Territorio spaccato

Una nuova frana spacca la Strada Provinciale 37, meglio nota come Casotti-Cutigliano, che collega l’abitato del suggestivo paese medioevale con la Strada Statale 12. La frana è avvenuta la notte tra mercoledì e giovedi, su un terreno comunale per finire sulla strada provinciale. A fare il punto è il sindaco, Gabriele Bacci: "questa mattina (ieri per chi legge) abbiamo eseguito un sopralluogo con il geologo del Comune di AbetoneCutigliano, della Provincia e una ditta specializzata. Individuato il metodo corretto d’intervento è stato affidato l’incarico per lo svolgimento dei lavori. L’obiettivo concordato è quello di arrivare alla completa messa in sicurezza del versante con conseguente riapertura totale della strada, il tutto nel più breve tempo possibile. La decisione presa è di far iniziare i lavori sabato, quindi domani saranno portati sul posto i primi mezzi. La ditta ci ha rassicurati ipotizzando dei tempi di lavorazione moderati, non è però possibile per il momento definire una data esatta di fine lavori, questo perché prima di tutto dovremo attendere la prima fase che riguarda l’individuazione delle falde sotterranee per poi passare alla regimazione. Per quanto riguarda il raggiungimento dell’abitato di Cutigliano e delle zone a monte abbiamo confermato la presenza del semaforo su Via Cantamaggio e sono in fase di realizzazione dei cartelli stradali specifici per agevolare l’individuazione del percorso alternativo. Per la gestione del traffico del sabato e della domenica verso la funivia o la Doganaccia – conclude il primo cittadino - è stata prevista la presenza di movieri in supporto al semaforo". Dei problemi della strada parlavano da tempo sia la minoranza comunale guidata da Davide Costa, con una mozione, che quella provinciale con a capo Francesca Capecchi che presentò una interrogazione. Entrambe concordi nel chiedere interventi urgenti. "Sono quattro anni – scrivevano nel 2023 Olioni e Franchi di Fratelli d’Italia - che con pazienza attendevamo l’asfaltatura di questa strada, ma a quanto pare gli atti della provincia sono solo carta straccia", mentre i commercianti facevano eco alla protesta. Insomma la interminabile serie di buche, indice di scarsa manutenzione, sono all’indice ormai da tempo.

Andrea Nannini