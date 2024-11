Weekend di successi e sfide per le giovanili del Pisa Sporting Club

Pisa, 6 novembre 2024 - Il weekend calcistico delle giovanili del Pisa Sporting Club ha visto brillare la squadra Primavera, che ha conquistato una netta vittoria casalinga contro la Ternana con il punteggio di 2-0. Grazie a questa affermazione, i giovani nerazzurri si confermano in piena corsa per i playoff, mantenendosi a poca distanza dal Frosinone, che occupa la vetta della classifica di Primavera 2. Questa vittoria riporta fiducia e ottimismo tra le fila della squadra, che continua a mostrare solidità e determinazione nella lotta per le posizioni di vertice.

Settore maschile: una settimana tra luci e ombre. Accanto alla brillante prestazione della Primavera, il settore giovanile maschile del Pisa ha vissuto una settimana dal bilancio altalenante. Tra le squadre impegnate contro avversarie di livello, l’Under 16 è uscita sconfitta di misura contro la Juventus con un combattuto 1-0, mentre l’Under 15 ha ceduto alla stessa avversaria per 4-1. Anche le formazioni più giovani hanno incontrato difficoltà: l’Under 14 ha perso contro la Fiorentina per 4-2 e l’Under 13 ha subito un 3-1 sempre contro la Fiorentina. Nonostante le sconfitte, i ragazzi nerazzurri hanno mostrato impegno e spirito di squadra, affrontando alcuni tra i settori giovanili più quotati in Italia.

Settore femminile: derby e trionfi per Juniores e Under 17. Il settore femminile, invece, ha portato a casa risultati entusiasmanti, soprattutto nei derby. La squadra Juniores ha trionfato con un netto 3-0 sull’Academy Livorno, dimostrando una crescita continua e un gioco efficace. Anche l’Under 17 ha regalato una grande prestazione, vincendo 4-2 nel derby contro Livorno. La grinta delle ragazze nerazzurre ha dominato entrambe le partite, confermando il valore di un settore in crescita.

Altri risultati nel settore femminile includono la sconfitta dell’Under 15, battuta di misura 3-2 dalla Carrarese, e la vittoria dei Pulcini con un rotondo 6-1 contro il San Giuliano, a testimonianza di un vivaio vivace e ricco di promesse future.

Michele Bufalino