Pallavolo Casciavola, una giornata che vale una stagione per la Serie C e la Serie D

Casciavola (Pisa), 12 aprile 2024 - Quella in programma sabato 13 alle 21 al Pala Pediatrica e che vedrà la PediaTuss Casciavola di fronte al Volley Livorno è la partita che vale una stagione. Le due squadre sono appaiate al secondo posto, ultimo utile per agganciare i playoff promozione, la squadra rossoblù ha il piccolo vantaggio, in caso di arrivo a pari punti, di essere posizionata meglio rispetto alle labroniche per aver vinto una partita in più, per questo motivo un caso di vittoria da tre punti il secondo posto sarebbe matematico. Sarà una partita estremamente complicata e non potrebbe essere altrimenti quando ad affrontarsi sono due squadre di vertice. Alla PediaTuss servirà tirare fuori tutto il meglio possibile, senza accusare cali di tensione cercando di ripetere la buona prestazione mostrata nell'ultimo impegno casalingo contro il Volley Cecina. Barsacchi e Vaccaro hanno sulle spalle un'altra settimana di allenamento e potrebbero rappresentare un'arma in più per coach Tagliagambe che avrà a disposizione l'intera rosa così composta. Palleggiatrici: Liuzzo, Panelli; centrali: Gori, Ciampalini, Marino, Pergjoni; schiacciatrici: Messina, Lari, Raniero; opposti: Sgherri, Vaccaro; liberi: Marsili, Tellini. Per chi non potrà essere al Pala Pediatrica a sostenere la squadra l'appuntamento è con la diretta in onda su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, dalle 20:45. Sfida salvezza per la Katinka Travel che sul terreno amico affronta sabato 12 aprile alle 18 il Volley team Lunigiana che in classifica precede le rossoblù di due lunghezze. Dopo le tante difficoltà incontrate nelle settimane scorse, la formazione del subentato coach Alberizzi è scivolata al quart’ultimo posto che non garantisce la permanenza nella categoria. Ecco che, anche in vista di un calendario non proprio agevole, la partita contro la squadra di Pontremoli diventa un crocevia decisivo nella corsa alla salvezza. Le rossoblù sono reduci si da una sconfitta, ma contro la capolista Migliarino hanno fornito una prova in crescendo che deve dare la giusta fiducia alle ragazze, quella fiducia necessaria per ritrovare la verve di inizio stagione quando Centi e compagne giocavano alla pari contro chiunque. L’allenatore rossoblù in settimana ha dovuto fare a meno di alcuni elementi recuperati per questa partita, trova inoltre Jessica Vaccaro che dopo l’infortunio alla spalla patito ad inizio stagione, si è messa a disposizione del gruppo per portare la sua qualità ed esperienza alla causa della salvezza Ecco la rosa a sua disposizione. Palleggiatrici: Di Coscio, Lancioni; centrali: Bolognini, Chiarugi, Caciagli, Pugliesi; schiacciatrici: Caponi, Nanni, Puccini, Gherardi; opposti: Vaccaro, Grande, Corsini; liberi: Centi, Funel. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.

M.B.