Calcio. Terza: Porta a Lucca in fuga solitaria

Pisa 22 gennaio 2025 – Porta a Lucca ormai in fuga nel girone A della Terza Categoria pisana. I giallorossi sfruttano il fattore campo e liquidano il Filettole con un secco 2 – 0 grazie alle reti messe a segno da Paoli e da Grassini. Un campionato finora impressionante per la compagine de I Passi che ha vinto dodici gare, ne ha pareggiate tre, e non ha mai perso in queste quindici gare di campionato. Miglior attaco con trentasette reti e miglior difesa con dieci.

Alle sue spalle e bagarre con tre squadre al secondo posto con ventisei punti il Pappiana, il Marciana ed il Fabbrica con le prime due che si sono incontrare in via Lenin dove gli ospiti hanno clamorosamente vinto 0 – 3 agguantando i diretti avversari nella seconda piazza. Il Fabbrica ha invece perso 2 – 0 a Ponteginori. Quest’ultimi sono quinti al pari della Marinese che ha pareggiato sul campo della Nuova Popolare Cep (1 – 1). Il Lajatico ha rifilato un poker al Legoli (4 – 0), mentre il Montefoscoli ha piegato 3 – 1 la Bellani. Sette reti fra Ospedalieri e Via di Corte, gli ospiti si impongono 3 – 4. Il Pisa Ovest non va oltre l’1 – 1 contro il CB Pisa che con questo risultato aggancia il Legoli e condivide l’ultimo posto.

Nel girone B il Calasanzio espugna Casteldelbosco 1 – 2 ed esce dalla mischia conducendo la classifica a quota trentadue punti, più tre sulle due seconde della classe. Il Casciana Terme che pareggia nel derby 1 – 1 contro il Perignano, ed il Ponte a Elsa che supera 3 – 1 in casa la Stella Azzurra di Pontedera. Due le squadre al quarto posto con ventotto punti, a meno quattro dalla vetta e a meno uno dalle seconde. Il Casenuove Gambassi che travolge l’Oltrera per 3 – 0 ed il Santa Maria a Monte che mette al tappeto il Ponzano con un pesante 5 – 0. Il Treggaia batte 2 – 1 il Monteserra, mentre il Fucecchio piega La Borra 2 – 0. L’Atletico Le Melorie battono il Montopoli 2 – 0 in una partita molto calda nella quale sono dovuti intervenire anche i Carabinieri per calmare gli animi accesi in campo e sugli spalti.

Nella Juniores provinciale sempre a braccetto in testa il Calci ed il Forcoli. I primi ne fanno dieci sul campo della Freccia Azzurra mentre i secondi liquidano il Migliarino Vecchiano per 3 – 0. Sarà testa a testa sino alla fine.