Calcio. Terza: Porta a Lucca e Calasanzio in testa

Pisa 12 dicembre 2024 – Nel girone A di Terza Categoria sono state segnate ventitre reti in otto gare in questa decima giornata del girone di andata. Una sola vittoria interna, tre pareggi, e quattro successi esterni. Al comando il Porta a Lucca con ventiquattro punti nonostante il pareggio in trasferta a Lajatico. Prende così di nuovo vigore la Popolare Cep che sfrutta il fattore campo, batte il Montefoscoli, ottiene l’unica vittoria interna di questo turno e tiene al secondo posto a quota venti. Quota venti occupata da altre due compagini: la Marinese che si impone 0 – 3 al ‘Bronzini’ di gagno contro la Bellani, ed il Fabbrica che vince 1 – 4 al ‘Ridondelli’ contro il Filettole. Duie vittorie esterne di un certo significato. Significato che ha anche lo 0 – 2 con il quale il Marciana vince sul terreno del CB Pisa: la squadra di mister Giannetti c’è e vuole recitare un ruolo da protagonista in questa stagione. Quinto posto con diciannove punti, ma già un solco di cinque punti su tutte le altre compagini del girone. Si spartiscono la posta in palio Ospedalieri – Pisa Ovest pareggiando a reti bianche (0 – 0), e Via di Corte – Pappiana che regalano quattro sussulti agli spettatori (2 – 2).

Nel girone B solo quindici reti realizzate, otto in meno rispetto al girone A. Una vittoria esterna, quattro interne e due pareggi in questo decimo turno del girone di andata. Calasanzio in testa con ventiquattro punti e tre inseguitrici a quota venti, esattamente come nel girone A, ma a ventuno il Casenuove Gambassi che nel posticipo piega 0 – 3 il Monteserra. Calasanzio capolista che dunque liquida 3 – 0 i Giovani Fucecchio e conserva quattro punti di vantaggio rispetto al Casciana Terme che vince 0 – 4 sul campo dell’Atletico Le Melorie, rispetto al Perignano che batte il Montopoli 1 – 0, e rispetto al Ponte a Elsa che si fa imbrigliare sullo 0 – 0 sul campo del Treggiaia. Il Ponzano batte il fanalino di coda La Borra (1 – 0) ed è quinto, mentre il Casteldelbosco fa lo sgambetto al Santa Maria Monte (2 – 0). Nel derby pontederese tra Stella Azzurra ed Oltrera è 2 – 2.

Nella Juniores il Calci vince sul campo dell’Atletico Etruria (1 – 2) e comanda con trenta punti, ma il Focoli incalza col 4 – 1 alla Freccia Azzurra. Saranno loro due a contendersi il titolo. Negli Allievi San Miniato al comando (4 – 2 al Porta a Lucca) insieme al Romaiano che supera il Perignano (2 – 1). Nei Giovanissimi vola il Fratres Perignano che vince a Cenaia il derby contro le Colline Pisane per 1 – 7 e rimane a punteggio pieno con nove vittorie consecutive.