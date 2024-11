Calcio. Terza: allunga il Porta a Lucca

Pisa 27 novembre 2024 – Nel girone A di Terza Categoria il Porta a Lucca vince in trasferta il derby pisano contro la diretta inseguitrice Popolare Cep ed allunga prepotentemente in classifica a più sei sulla seconda. Ventidue punti frutto di sette vittorie ed un pareggio per la squadra di mister Micomonaco in gradi di segnare diciassette reti e di subirne solo quattro sino a questo momento. Miglio attacco e miglior difesa del campionato: la rete di Bahiti, oltretutto un grande ex, decide la sfida a favore del corazzata giallorossa.

Al secondo posto la Popolare Cep è scavalcata dal Marciana che vince al ‘Bronzini’ di Gagno per 0-1 grazie ad un gol di Simoncini. Al terzo posto dunque, oltre alla Popolare Cep, troviamo a quattordici punti il Filettole che pareggia 2-2 contro il CB Pisa, il Marinese che pareggia a reti bianche sul campo del Via di Corte (0-0), ed il Fabbrica che espugna Legoli con un rocambolesco 3-5 finale. Settimo posto con dodici punti per il Lajatico che pareggia 2 – 2 col Pappiana. Il Ponteginori maramaldeggia 1-4 a Putignano contro gli Ospedalieri, mentre Montefoscoli – Pisa Ovest è stata sospesa per un infortunio dell’arbitro. Chiudono la classifica il CB Pisa ultimo con quattro punti, la Bellani penultima con cinque, ed il Legoli terzultimo con sei.

Nel girone B è lotta serrata ed emozionante in cima alla classifica con cinque squadre in due punti. Al comando Casenuove Gambassi e Calasanzio con diciotto punti, seguite da Santa Maria a Monte e Casciana Terme Lari con diciassette e da Ponte a Elsa con sedici. Più staccato il Perignano con quattordici. Casenuove Gambassi non passa a Casteldelbosco (0-0) così viene agguantato dal Calasanzio che cala il poker a La Borra (4-0). Casciana Terme batte e scavalca il Ponte a Elsa (1-0). Il Santa Maria a Monte espugna il campo dell’Atletico Le Melorie terzultimo (0-2). Pareggio 1-1 tra Perignano ed Oltrera con i sigilli di Vathi per i padroni di casa e di Fratto per gli ospiti, mentre il Monteserra piega di misura il Città di Montopoli con una rete di Ribechini (1-0). Tra Ponzano e Stella Azzurra è parità (1-1), mentre il Treggiaia si prende i tre punti in casa contro i Giovani Fucecchio (1-0, la decide Manetti).

Nella Juniores provinciale il Calci ne fa sei a San Prospero e conserva il punticino di vantaggio sul Forcoli che liquida 3-0 il Casciana Terme Lari. Ci crede anche il Crespina che batte 1-0 il Monteserra e lo scavalca in classifica. Quinta piazza per l'Atletico Etruria che piega in un rocambolesco 4-3 gli Ospedalieri.