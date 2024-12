Calcio. Seconda. Atletico sfiora l'impresa, Migliarino sempre in corsa

Pisa 18 dicembre 2024 – In Seconda Categoria si è giocata la quattordicesima giornata del girone di andata, la penultima.

Nel girone A il Migliarino Vecchiano ha liquidato 2 – 0 Pontremoli con i gol di Pecori e Benedettini. Secondo posto e trenta punti per la squadra di mister Andreotti che ha realizzato trentacinque reti e ne ha subite tredici. Un gol segnato in meno ed un gol subito in più rispetto alla capolista Fivizzanese che di punti ne ha trentacinque dopo aver battuto l’Atletico Carrara, anch’essa per 2 – 0. Due squadre, Fivizzanese e Migliarino Vecchiano che comunque hanno già preso considerando che la sesta è a quota ventuno e non rientrare nei play-off sarebbe clamoroso. E la sesta in classifica è proprio l’altra pisana, il Pontasserchio che ha conquistato tre punti esterni sul campo del fanalino di coda Pieve San Paolo. Le reti di Gennaro e Pulga (0 – 2 il punteggio) tengono la compagine di mister Carboni a tre punti dal Monzone che occupa la quinta piazza play-off promozione. Domenica prossima chiusura del girone di andata col derby pisano tra Pontasserchio e Migliarino Vecchiano: gara importante per entrambe le compagini.

Nel girone G bella impresa, anche se amara, dell’Atletico Cascina che ferma la capolista Castelfranco. La squadra di mister Simonetti impone il 2 – 2 agli ospiti che si vedono avvicinare la Bellaria Cappuccini che cala il poker sul Corazzano (4 – 0). A conti infatti c’è da sottolineare l’amarezza per non aver addirittura vinto dato che il pareggio della capolista è arrivato solo nel recupero a testimonianza dell’ottima prestazione. Atletico Cascina comunque a diciannove punti ad una giornata dal termine del girone di andata. Un punto in più per il San Prospero che tocca quota venti in virtù della vittoria sul campo del Santacroce. Il gol da tre punti lo mette a segno Piscopiello. La Corte perde in casa 2 – 4 contro la Volterrana ed è quartultima con dieci punti a meno sei dal Corazzano quintultimo e a meno otto dal Terricciola. Perde in casa anche il Ponte delle Origini: 1 – 2 al Campo ‘Arno’ contro l’Aurora Montaione. Ultimo posto in classifica solitario dato che La Fornace riesce a bloccare in casa sullo 0 – 0 il Capannoli terza forza del campionato. Ponte delle Origini a cinque punti, uno in più per La Fornace.