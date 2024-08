Calcio. Prima e Seconda: Calci e Tirrenia nel B

Pisa 12 agosto 2024 – Stilati dalla Federazione anche i gironi dei campionati di Prima e Seconda Categoria 2024/25 che prenderanno il via domenica 15 settembre. Nessuna pisana nel girone A di Prima Categoria, con Calci e Tirrenia inserite nel girone B insieme ad Acciaiolo fresco di ripescaggio, Atletico Etruria, Forcoli, Fornacette, Pecciolese, Fc Ponsacco 1920, Sanromanese Valdarno, Selvatelle, Staffoli e Stella Rossa. Con loro le livornesi Castiglioncello, Montenero, Portuale Livorno e Rosignano Solvay. Il Pomarance nel girone C In Seconda Categoria Migliarino Vecchiano e Pontasserchio nel girone A insieme a lucchesi e massesi: Atletico Carrara dei Marmi, Carrarese Giovani, Corsanico, Dallas Romagnano, Filattierese, Fivizzanese, Folgore Segromigno Piano, Massarosa, Monzone, Pieve San Paolo, Pontremoli Fc, Ricortola, San Vitale Candia e Villafranchese. Nel girone G Atletico Cascina, Ponte delle Origini, San Prospero Navacchio e le neo-promosse La Corte e La Fornace. Se la vedranno con la Bellaria Cappuccini, l’Aurora Montaione, le Capanne, il Capannoli, il Castelfranco, il Corazzano, il Terricciola, il Ponte a Cappiano, il Santacroce, il Sextum Bientina e la Volterrana. Castelnuovo Valdicecina, Crespina e Monteverdi nel girone H. Nessun obbligo di schierare giovani in quota in Prima e Seconda Categoria.