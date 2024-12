Calcio. Eccellenza: tre sconfitte per le pisane

Pisa 16 dicembre 2024 – Ultima giornata del girone di andata da dimenticare per le pisane in Eccellenza. Un pareggio interno e ben tre sconfitte per le nostre squadre. Si chiude il girone di andata con tre squadre nella griglia play-out.

Il Cenaia non va oltre il pareggio al ‘Pennati’ contro la Massese. Vantaggio locale con Rossi, ma poi pareggia Romiti per gli ospiti (1 – 1). Cenaia quarto con venticinque punti, miglio pisana in classifica. Questo il tabellino. Cenaia: Baglini, Rossi, Solimano, Remorini (Puccini), Signorini, Puleo, Papini (Goretti), Quilici, Canessa (Ferretti), Neri F., Apolloni (Marcon). A disposizione Landucci, Bartolini, Di Bella, Cocucci, Pecchia . All. Sena Massese: Mariani, Bossini (Favret), Quilici, Cecilia (Brizzi), Andrei, Romiti, Bertipagani, Costanzo, Buffa, Anich, Bartolomei (Vignali). A disposizione Cozzolino, Luca, Lazzini, Lorenzini, Nannipieri, Franzetti. All. Pisciotta Arbitro: Biagini di Lucca Marcatori: 20' Rossi, 42' Romiti

Il Fratres Perignano torna sconfitto dalla trasferta a Viareggio. Bianconeri di mister Amoroso in vantaggio, Mogavero nella ripresa pareggia per la squadra di mister Falvena, ma poi Belluomini siglia il gol della vittoria locale (2 – 1). Fratres quartultimo con quattordici punti. Ecco il tabellino. Viareggio: Carpita, Bellini (Frroku), Nannetti (Sorbo), Bianchi, Ricci T., Bertacca A., Belluomini C., Remedi L., Morelli (Goh), Bibaj Gers (Minichino), Ortolini. A disposizione Manfredi, Morandini, Baracchini, Barsotti, Belluomini T.. All. Amoroso Fratres Perignano: Serafini A., Ricci, Mogavero (Mariani T.), Zocco (Cutroneo), Genovali, Lucaccini R., Badalassi (Regoli), Misseri (Meucci), Taraj, Viola, Rossi G.. A disposizione Becherini, Lupi, Gamba, Venturin, Ferrari. All. Falivena Arbitro: Caldararo di Lecce Marcatori: 25' Morelli, 54' Mogavero, 71' Belluomini C.

Peggio va ai Mobilieri Ponsacco sconfitti nello scontro diretto contro il Fucecchio ed ora terzultimi in classifica con tredici punti. La decide Sciapi: 1 – 0. Questo il tabellino. Fucecchio: Rocchi, Orsucci, Arapi, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Taddei (Immazzo), Mariani (Cenci), Rigirozzo, Geniotal, Sciapi. A disposizione Fiaschi, Agostini, Banti, Nannetti, Fiorini, Shllaku, Gjoni. All. Targetti Mobilieri Ponsacco: Lampignano, Gemignani, Di Giulio (Regoli), Mancini, Colombini, Volpi (Burato), Crecchi, Borselli, Andreotti, Morana (Marrocco), Imbrenda. A disposizione Campinotti, Pisani, Guerrucci, Pini, Riccomi, Steffich. All. Macelloni Arbitro: Corti di Prato Marcatore: 48' Sciapi

Sempre più ultima la Cuoiopelli battuta a Certaldo ed a meno sei dal Pontebuggianese penultimo con dieci punti. Questa la sfida. Certaldo: Gasparri, Piochi, Signorini (Usai), Borboryo, Lastrucci, Di Benedetto (Lebbaraa), Zefi, Bettoni (Pieracci), Mearini, Cenni (Corsi), Cito (Innocenti). A disposizione Mengoni, Ciappi M., Vanni, Iasparrone . All. Corsi Cuoiopelli: Fogli, Arrigucci (Rocco), Porcellini, Tassi, Covino (Duranti), Innocenti, Tuzi, Vannuzzi, Pinna (Bindi), Campo (Mancini), Turini. A disposizione Pannocchia F., Bocini, Hanxhari, Mancino. All.D Addario Arbitro: Ciorba di Perugia Marcatori: 25' Zefi, 57' Mearini, 63' Porcellini, 68' Cito