Calcio. Dilettanti: nessuna sorpresa nei gironi

Pisa 12 agosto 2024 – Il Comitato Toscana Figc ha ufficializzato i gironi della stagione calcistica 2024/25. In Eccellenza, la massima serie regionale, nessuna sorpresa per le squadre della nostra provincia, tutte inserite insieme nel girone A. Quindi Fratres Perignano, Mobilieri Ponsacco, Cenaia e Cuoiopelli, a parte i dodici derby, se la vedranno col Certaldo, il Castelnuovo Garfagnana, il Fucecchio, la Massese, il Montespertoli, il Camaiore, il Pontebuggianese, la Pro Livorno Sorgenti, il Real Forte Querceta, lo Sporting Cecina ed il Viareggio. Un raggruppamento davvero agguerrito e competitivo. In Promozione le pisane San Giuliano ed Urbino Taccola sono state inserite nel girone A. Insieme a loro Larcianese, Casalguidi, Cubino, Firenze Ovest, Forte dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Lampo Meridien, Lunigianapontremolese, Marginone, Pietrasanta, Real Cerretese, San Marco Avenza, Valdinievole Montecatini e Viaccia. Un girone a sedici squadre piuttosto impegnativo. Nel girone B sono finite Colli Marittimi, Geotermica, Saline, San Miniato e San Miniato Basso. I campionati di Eccellenza e Promozione scattano domenica 8 settembre, ma già domenica 1 sarà Coppa Italia. Da questa stagione cambia il regolamento per i giovani in quota nei campionati dilettanti di Eccellenza e Promozione: sarà obbligatorio schierare in campo una sola quota (un calciatore nato dal 1 gennaio 2005).