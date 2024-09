Basket, in serie C presentazione ufficiale del CUS Cosmocare alla città di Pisa

Pisa, 30 settembre 2024 – Presentazione ufficiale, mercoledì 2 ottobre alle 18 nella sala delle Baleari di palazzo Gambacorti, per il Cosmocare Cus Pisa, in attesa dell’esordio nel campionato di serie C, sabato a San Vincenzo. Conclusa la preparazione, agli ordini di coach Andrea Scocchera, il Cosmocare Cus Pisa ha terminato il precampionato a Livorno, in occasione del Trofeo organizzato al PalaCosmelli dalla locale US.

PRECAMPIONATO – La compagine universitaria ha iniziato le gare amichevoli con la formazione di Divisione Regionale 1 della Libertas Lucca, superata per 72-68, ed è cresciuta nella prova con la pari categoria Folgore Fucecchio, superata per 55-47 con 23 punti di Ciano e molta sostanza da parte di Burgalassi, Carpitelli e Spagnolli. L’esordio ufficiale in stagione, a Sansepolcro in Coppa Toscana, ha visto i gialloblù sconfitti per 66-48, al termine di un match dominato dai cussini per la prima metà, con un vantaggio massimo di 17 lunghezze, subito nel terzo parziale, in cui i locali, trascinati dall’esperto Hassan, hanno evidenziato i limiti difensivi pisani, facendo proprio il match.

TROFEO CITTÀ DI LIVORNO – Nella semifinale, Burgalassi e compagni hanno avuto facilmente ragione sui padroni di casa della US, superati per 80-65 grazie ad un break iniziale di 10 punti nel primo quarto, frutto di un attacco efficace, mantenuto per tutto l’incontro. Nella finale con la corazzata San Vincenzo, prossima avversaria in campionato, i ragazzi di Scocchera hanno perso per 64-56, mantenendosi però in partita fino al termine e dimostrando sensibili progressi in difesa. Non è stata una serata positiva al tiro da fuori, ma nonostante lo svantaggio, nei secondi conclusivi il CUS ha avuto a disposizione la tripla del possibile pareggio, per poi finire vittima di una valanga di tiri liberi, fischiati per un antisportivo e per un tecnico dopo proteste.

PRESENTAZIONE – La squadra del cherubino, impegnata in settimana con quattro allenamenti in vista dell’esordio di sabato in serie C, sarà ufficialmente presentata alla città di Pisa, mercoledì 2 ottobre alle 18 presso palazzo Gambacorti, nella Sala delle Baleari del Comune.